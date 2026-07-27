Không đấu giá quyền khai thác gần 24ha mỏ đất tại xã Các Sơn

Tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 24/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Các Sơn.

Cụ thể, Quyết định phê duyệt khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Các Sơn với diện tích 23,9ha là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1.

Danh mục cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ, UBND xã Các Sơn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung tham mưu, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)