Động lực tăng trưởng từ các dự án công nghiệp trọng điểm

Trong bối cảnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức cao trong năm 2026 và những năm tiếp theo, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với 40 dự án quy mô lớn đang được triển khai, tổng vốn đầu tư gần 130.100 tỷ đồng, nhiều dự án đã bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, chuẩn bị vận hành, hứa hẹn bổ sung năng lực sản xuất mới và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Dây chuyền số 3, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 có công suất thiết kế 1,6 triệu tấn thép cán mỗi năm dự kiến vận hành thương mại đầu năm 2027.

Dự án số 1, Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, quy mô 30ha, đang được xây dựng trên Khu Công nghiệp Đồng Vàng (Khu Kinh tế Nghi Sơn). Với công suất 151.000 tấn sản phẩm mỗi năm, nhà máy sẽ cung cấp nhiều loại hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp và tiêu dùng mà hiện nay Việt Nam vẫn phải nhập khẩu; đồng thời tạo việc làm cho khoảng 300 lao động và dự kiến đóng góp khoảng 100 tỷ đồng ngân sách mỗi năm. Ông Hồ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang cho biết: “Nhà máy đang huy động từ 400 - 500 nhân lực, bao gồm các chuyên gia, kỹ sư, công nhân tham gia lắp đặt thiết bị vận hành. Đến nay, khối lượng công việc đã đạt khoảng 85%. Chúng tôi dự kiến đưa nhà máy vận hành thử trong quý IV/2026 và vận hành thương mại vào đầu năm 2027”.

Cũng đang trong cao điểm lắp đặt thiết bị là dây chuyền số 3, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2. Dự án có công suất thiết kế 1,6 triệu tấn thép cán mỗi năm, ứng dụng công nghệ DANIELI (Italia), thuộc nhóm dây chuyền hiện đại trong ngành luyện cán thép Việt Nam và thế giới. “Chúng tôi đang huy động tổng lực nhân lực để hoàn thiện các kết cấu cuối cùng, phấn đấu mục tiêu đưa dây chuyền vào vận hành thử trong quý IV năm nay và cung cấp thép thành phẩm vào đầu năm 2027”, ông Chu Văn Tùng, Chỉ huy trưởng thi công lắp đặt dự án cho biết.

Theo kế hoạch hành động của UBND tỉnh, toàn tỉnh phấn đấu có 17 dự án công nghiệp hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm nay, điển hình như: Nhà máy sản xuất vải Bilion; giai đoạn 2 Nhà máy giấy bao bì Miza Nghi Sơn; các Nhà máy giày Thạch Định, Ngọc Lặc; Nhà máy may Thịnh Vượng; Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear; Nhà máy công nghệ vật liệu Kim Torch Việt Nam; Nhà máy sản xuất giày Makoto; Nhà máy phân bón Việt Nhật; Nhà máy phụ liệu giày Winner; Nhà máy mút xốp Bắc Hoằng Hóa; Nhà máy giày Maple... Bên cạnh đó, nhiều dự án quy mô lớn khác cũng dự kiến hoàn thành trong những tháng đầu năm 2027.

Lắp đặt thiết bị tại dự án số 1, Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn.

Theo số liệu từ ngành thống kê, trong mức tăng trưởng GRDP 7,21% của toàn tỉnh 6 tháng đầu năm, riêng khu vực công nghiệp đóng góp 4,11 điểm phần trăm, tương đương khoảng 57% tốc độ tăng trưởng chung. “Để tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm, cùng với việc khai thác tối đa công suất các nhà máy hiện hữu, giải pháp quan trọng là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa các dự án mới vào vận hành, bổ sung năng lực sản xuất cho nền kinh tế. Các dự án trọng điểm của tỉnh trong năm nay đều đã được xây dựng lộ trình, thời gian vận hành cụ thể. Vấn đề quan trọng hiện nay là sự vào cuộc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để các dự án sớm đi vào hoạt động như dự kiến”, ông Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh Thanh Hóa nhận định.

Hiện nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang là động lực chính, với cơ cấu chiếm khoảng 30,02% quy mô nền kinh tế tỉnh. Riêng năm nay, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ngành công nghiệp cần tăng trưởng tới 22,18% trong 6 tháng cuối năm nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 17,78% cả năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với quyết tâm của các nhà đầu tư, việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhất là điện, nước, giao thông kết nối và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp cần được triển khai kịp thời. Cùng với đó, các giải pháp thu hút dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có sức lan tỏa cao cần được xúc tiến mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Bởi, khi các dự án công nghiệp mới lần lượt đi vào hoạt động, Thanh Hóa sẽ có thêm năng lực sản xuất mới, góp phần bù đắp phần công suất của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn những thời điểm suy giảm, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng của ngành công nghiệp một cách bền vững trong tương lai.

Bài và ảnh: Minh Hằng