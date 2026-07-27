Quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng kéo dài

Quyết liệt rà soát, phân loại và xử lý theo từng nhóm vướng mắc, Thanh Hóa đã đưa nhiều dự án tồn đọng kéo dài trở lại quỹ đạo triển khai. Kết quả này không chỉ giải phóng nguồn lực đầu tư mà còn tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn của Công ty TNHH Hoàng Tuấn (xã Hoằng Tiến) được đẩy nhanh tiến độ sau khi có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Phong Sắc

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh đến trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, thời gian qua, không ít dự án tồn đọng kéo dài trong nhiều năm trên địa bàn tỉnh đã được khơi thông, góp phần giải phóng nguồn lực, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng.

Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh có tới 301 dự án tồn đọng cần tập trung tháo gỡ. Các dự án tồn đọng thuộc cả khu vực đầu tư công lẫn đầu tư ngoài ngân sách và trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật... Đánh giá từ thực tiễn cho thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các dự án “treo” như: vướng mắc về pháp lý, sự chồng chéo trong thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), điều chỉnh quy hoạch, hoặc xuất phát từ năng lực của chủ đầu tư... Dù ở góc độ nào nếu không được xử lý kịp thời, những dự án này sẽ gây lãng phí lớn về đất đai, nguồn lực xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trước yêu cầu đổi mới và bứt phá kinh tế, việc tập trung tháo gỡ các “nút thắt” cho những dự án tồn đọng kéo dài được tỉnh xác định là giải pháp cấp bách, là nhiệm vụ quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý, giao các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát, phân loại và đề xuất hướng xử lý từng dự án. Từ tháng 6/2025 đến nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 4 kế hoạch về việc xử lý khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác chuyên trách do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng và phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương; rà soát toàn diện từng dự án, xác định rõ nguyên nhân để lựa chọn giải pháp khắc phục phù hợp. Đáng chú ý là tỉnh không áp dụng một phương án xử lý chung cho tất cả các dự án, mà phân loại theo từng nhóm vướng mắc. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương được tập trung giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền, hoặc liên quan đến quy định của pháp luật được tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét, hướng dẫn. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời gắn từng nhiệm vụ với tiến độ, thời hạn hoàn thành cụ thể. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra và có những chỉ đạo trực tiếp đối những địa phương có số lượng dự án tồn đọng lớn.

Dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn của Công ty TNHH Hoàng Tuấn (xã Hoằng Tiến) được đẩy nhanh tiến độ sau khi có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Phong Sắc

Với cách làm khoa học cùng sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hàng loạt dự án đã hoàn thành xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Vẹn Mạc, thôn Sơn Thượng, xã Triệu Lộc; Dự án Kè chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư thôn Hải Thành, Hải Mậu thuộc bờ hữu sông Chu đoạn K9+500 - K11+000, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân (cũ); Dự án Khu dân cư đô thị tại phường Hàm Rồng; Dự án Nhà máy may Đông Yên, phường Đông Quang; Dự án Bãi đỗ xe và Khu nhà dịch vụ tổng hợp Intimex Sầm Sơn...

Ông Lê Huy Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn cho biết: “Theo Kế hoạch số 66/KH-UBND của UBND tỉnh, trên địa bàn phường Sầm Sơn có tổng 22 dự án tồn đọng, kéo dài có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, có 11 dự án đầu tư trực tiếp ngoài ngân sách và 11 dự án đầu tư công. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh và ngành chức năng cùng sự nỗ lực của chính quyền địa phương, nhà đầu tư, đến nay 11 dự án đầu tư công đã đủ điều kiện đưa ra khỏi danh sách dự án tồn đọng và đã giao cho địa phương thực hiện các bước tiếp theo để kết thúc dự án. Đối với 11 dự án đầu tư trực tiếp ngoài ngân sách, một số dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; một số dự án đã thống nhất phương án áp dụng cơ chế xử lý đặc thù...”.

Dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn của Công ty TNHH Hoàng Tuấn (xã Hoằng Tiến) được đẩy nhanh tiến độ sau khi có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Phong Sắc

Tương tự, với 9 dự án tồn đọng được xác định, thời gian qua, xã Hoằng Tiến đã phối hợp với ngành chức năng tập trung tháo gỡ, đưa ra khỏi danh sách dự án tồn đọng kéo dài đối với 1 dự án thuộc khu vực đầu tư công. Dự kiến trong tháng 8/2026 sẽ có thêm 3 dự án đầu tư trực tiếp ngoài ngân sách được đưa ra khỏi danh sách các dự án tồn đọng. Theo ông Lê Duy Trọng, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Tiến, địa phương đang tích cực phối hợp với ngành chức năng, chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn liên quan đến GPMB để sớm đưa các dự án còn lại ra khỏi danh sách dự án tồn đọng theo yêu cầu, kế hoạch đặt ra của tỉnh.

Tại nhiều địa phương khác, cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát hiện trạng sử dụng đất, đối thoại với người dân, tháo gỡ các vướng mắc về GPMB, cập nhật quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Nhờ đó, nhiều dự án sau nhiều năm “đóng băng” đã đủ điều kiện tiếp tục triển khai. Qua thống kê, đến thời điểm này, toàn tỉnh chỉ còn hơn 100 dự án tồn đọng cần tập trung tháo gỡ. Kết quả này minh chứng cho sự quyết tâm và vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm biến những “điểm nghẽn” thành động lực phát triển, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phong Sắc