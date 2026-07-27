Kết nối nguồn vốn toàn cầu, mở rộng cơ hội phát triển từ cộng đồng

Gần hai thập kỷ hợp tác giữa Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa và Kiva (tổ chức phi lợi nhuận quốc tế tiên phong trong lĩnh vực cho vay vi mô từ cộng đồng), không chỉ mang đến nguồn vốn thiết thực cho hàng chục nghìn hộ gia đình thu nhập thấp, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, củng cố niềm tin và kết nối cộng đồng địa phương với nguồn lực phát triển toàn cầu.

Đối tác Kiva thăm khách hàng vay vốn tại phường Đông Sơn.

Từ những khoản vay nhỏ kết nối nguồn vốn toàn cầu, mở rộng cơ hội phát triển

Được thành lập năm 2005 tại San Francisco (Hoa Kỳ), Kiva hoạt động với sứ mệnh mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho những cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn thông qua mô hình cho vay vi mô từ cộng đồng. Khác với hình thức viện trợ một chiều, Kiva xây dựng nền tảng kết nối trực tiếp giữa người cho vay và người cần vốn, để những khoản đóng góp nhỏ của nhiều cá nhân trên khắp thế giới hợp thành nguồn lực hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và cải thiện đời sống.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Kiva đã huy động trên 2 tỷ USD từ cộng đồng quốc tế, hỗ trợ hơn 5 triệu người vay tại hơn 90 quốc gia thông qua mạng lưới hàng trăm tổ chức TCVM, doanh nghiệp xã hội và tổ chức phát triển địa phương. Khoảng hai phần ba số khoản vay của Kiva dành cho phụ nữ, thể hiện định hướng nhất quán trong thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ và phát triển bền vững.

Điểm khác biệt tạo nên sức lan tỏa của Kiva không chỉ nằm ở quy mô nguồn vốn, mà còn ở triết lý hoạt động lấy con người làm trung tâm. Mỗi khoản vay đều gắn với một câu chuyện, một gia đình, một kế hoạch phát triển cụ thể. Người cho vay không chỉ hỗ trợ bằng tài chính mà còn đồng hành bằng sự thấu hiểu và niềm tin. Chính điều đó đã thu hẹp khoảng cách địa lý, kết nối những tấm lòng ở nhiều quốc gia với khát vọng vươn lên của những người lao động bình dị.

Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của TCVM hiện đại: không trao sự phụ thuộc, mà trao cơ hội để người dân chủ động tạo dựng tương lai bằng sức lao động và ý chí của chính mình.

Cầu nối đưa nguồn lực quốc tế đến với người dân Thanh Hóa

Năm 2008, Kiva chính thức thiết lập quan hệ hợp tác với Tổ chức TCVM Thanh Hóa, mở ra một kênh huy động vốn quốc tế ổn định dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh. Từ một chương trình hợp tác tài chính, mối quan hệ ấy từng bước phát triển thành cầu nối bền vững giữa nguồn lực toàn cầu với nhu cầu phát triển thiết thực của người dân địa phương.

Trên nền tảng minh bạch và trách nhiệm, sau khi giải ngân, cán bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa trực tiếp xây dựng hồ sơ khách hàng, ghi nhận hoàn cảnh gia đình, nhu cầu vay vốn, mục đích sử dụng vốn cùng hình ảnh thực tế để đăng tải trên nền tảng Kiva.org. Dựa trên những thông tin đó, cộng đồng người cho vay trên khắp thế giới có thể lựa chọn đồng hành với từng khách hàng cụ thể.

Nhờ cơ chế kết nối này, chỉ từ những khoản đóng góp nhỏ, người dân ở nhiều quốc gia đã có thể hỗ trợ người phụ nữ bán hàng tạp hóa nơi vùng quê Thanh Hóa, hộ chăn nuôi muốn mở rộng quy mô sản xuất hay gia đình cần thêm vốn đầu tư sản xuất theo mùa vụ. Nguồn vốn vì thế không còn là những con số vô danh, mà trở thành sự sẻ chia có địa chỉ, được gửi đến đúng những người đang nỗ lực lao động để cải thiện cuộc sống.

Mỗi năm, hàng nghìn lượt khách hàng của Tổ chức TCVM Thanh Hóa được tiếp cận nguồn vốn từ Kiva. Khi khoản vay bước vào giai đoạn cuối chu kỳ, cán bộ tổ chức tiếp tục trở lại thăm khách hàng, ghi nhận hiệu quả sử dụng vốn, sự thay đổi về thu nhập và đời sống để cập nhật lên hệ thống. Quy trình khép kín ấy tạo nên sự kết nối chặt chẽ giữa người vay, tổ chức TCVM và cộng đồng người cho vay quốc tế; đồng thời bảo đảm tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các bên tham gia.

Xây dựng niềm tin bằng minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm

Trong lĩnh vực TCVM, niềm tin là nền tảng của sự phát triển bền vững. Niềm tin ấy không được tạo dựng bằng những cam kết chung chung mà bằng chất lượng quản trị, hiệu quả sử dụng vốn và trách nhiệm đối với từng khách hàng.

Cán bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa tư vấn cho khách hàng (xã Vạn Lộc) vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hải sản.

Vì vậy, Kiva thường xuyên cử các đoàn chuyên gia đến Việt Nam để đánh giá trực tiếp hoạt động của các đối tác, kiểm chứng quy trình quản lý, đồng thời gặp gỡ các hộ vay nhằm lắng nghe những câu chuyện thay đổi từ chính cộng đồng.

Ngày 8/7/2026, đoàn công tác của Kiva tiếp tục đến thăm và làm việc tại Tổ chức TCVM Thanh Hóa. Tại buổi làm việc, đại diện Kiva đánh giá cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong quá trình hợp tác; đồng thời ghi nhận Tổ chức TCVM Thanh Hóa là một trong những đối tác lớn của Kiva tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cho biết đang xem xét nâng hạn mức tín dụng dành cho tổ chức trong năm 2026.

Sự ghi nhận đó không chỉ phản ánh năng lực quản trị, chất lượng danh mục tín dụng và hiệu quả hoạt động của Tổ chức TCVM Thanh Hóa, mà còn khẳng định uy tín của mô hình TCVM Việt Nam đối với các tổ chức phát triển quốc tế. Đó là kết quả của một quá trình kiên trì xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả thực chất trong từng khoản vay, từng khách hàng và từng chương trình hỗ trợ.

Mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính vì sự phát triển bền vững

Tính từ năm 2008 đến ngày 15/7/2026, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã huy động được 34.016.055 USD từ nguồn vốn Kiva, bổ sung nguồn lực phục vụ hàng nghìn lượt khách hàng mỗi năm. Đằng sau con số ấy là hàng nghìn cửa hàng nhỏ được duy trì, những đàn gia súc được gây dựng, những mùa vụ được đầu tư đúng thời điểm và nhiều gia đình từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập.

Giá trị của chương trình hợp tác vì thế không chỉ được đo bằng quy mô nguồn vốn huy động, mà còn được khẳng định qua khả năng mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho người dân còn nhiều khó khăn, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và tạo điều kiện để họ chủ động phát triển sinh kế. Đây cũng chính là mục tiêu cốt lõi của tài chính toàn diện – đưa các dịch vụ tài chính phù hợp đến gần hơn với mọi người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong thời gian tới, việc Kiva xem xét nâng hạn mức tín dụng dành cho Tổ chức TCVM Thanh Hóa sẽ mở thêm cơ hội để nhiều khách hàng được tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu về quản trị, minh bạch và hiệu quả cũng sẽ ngày càng cao hơn, nhằm bảo đảm mỗi khoản vay đến đúng đối tượng, được sử dụng đúng mục đích và phát huy tối đa giá trị xã hội.

Gần hai thập kỷ đồng hành đã minh chứng khi nguồn lực quốc tế được kết nối với một tổ chức TCVM am hiểu địa bàn, hoạt động chuyên nghiệp và hướng tới cộng đồng, giá trị tạo ra sẽ vượt xa ý nghĩa của từng khoản vay riêng lẻ. Đó là sự hình thành của một hệ sinh thái tài chính bao trùm, nơi nguồn vốn gắn với niềm tin, cơ hội đi cùng trách nhiệm và mỗi câu chuyện vươn lên của người dân đều góp phần làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa cộng đồng địa phương với những tấm lòng trên khắp thế giới.

Thực tế, những dòng vốn nhỏ đã và đang bền bỉ chảy vào thôn xóm, từng gia đình, góp phần viết nên câu chuyện đẹp về hợp tác quốc tế vì sự phát triển con người. Đó cũng là giá trị bền vững mà Kiva và Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã và đang cùng vun đắp: mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính, tạo động lực để người dân vươn lên bằng chính sức lao động của mình, chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển hài hòa và bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Thùy