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Thúc đẩy chuyển đổi số trong nuôi tôm bền vững

Thanh Tâm
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/7, tại xã Hoằng Châu, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND xã Hoằng Châu tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm bền vững vùng triều Thanh Hóa”. Diễn đàn thu hút đông đảo cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người nuôi tôm tham gia.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nuôi tôm bền vững

Sáng 1/7, tại xã Hoằng Châu, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND xã Hoằng Châu tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm bền vững vùng triều Thanh Hóa”. Diễn đàn thu hút đông đảo cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người nuôi tôm tham gia.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nuôi tôm bền vững

Diễn đàn thu hút đông đảo cán bộ, chuyên gia, doanh nghiệp và người nuôi tôm tham dự.

Diễn đàn tập trung trao đổi về thực trạng nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh; những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm sinh thái gắn với chuyển đổi số trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ kỹ thuật và giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nuôi tôm bền vững

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nuôi tôm đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển nuôi tôm bền vững; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; nuôi tôm ít phát thải gắn với bảo vệ môi trường; quản lý vùng nuôi, dịch bệnh, dinh dưỡng và thức ăn...

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nuôi tôm bền vững

Ban cố vấn của diễn đàn trả lời, giải đáp câu hỏi của các đại biểu.

Các chuyên gia, thành viên ban cố vấn chương trình đã trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc; đồng thời tư vấn các giải pháp, mô hình nuôi phù hợp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển nghề nuôi tôm theo hướng bền vững vùng triều Thanh Hóa.

Thanh Tâm

Từ khóa:

#Chuyển đổi số #Bền vững #Trung tâm Khuyến nông #Thanh hóa #Doanh nghiệp #Diễn đàn khuyến nông #Chuyên gia #Nuôi tôm công nghệ cao #ứng dụng công nghệ cao #Quản lý

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