Doanh nghiệp vận tải chủ động thích ứng với xăng E10

Việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 1/6/2026 không chỉ là bước đi nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh mà còn đặt ra yêu cầu thích ứng đối với nhiều lĩnh vực kinh tế. Trong đó, doanh nghiệp vận tải là nhóm chịu tác động trực tiếp bởi chi phí nhiên liệu luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành. Thực tế tại Thanh Hóa cho thấy, thay vì tâm lý e ngại ban đầu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm hiểu, đánh giá và từng bước thích ứng với loại nhiên liệu mới, coi đây là cơ hội để nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện và thực hiện trách nhiệm với môi trường.

Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Đức Phát chủ động cập nhật thông tin, chuẩn bị các điều kiện thích ứng với việc sử dụng xăng sinh học E10.

Là đơn vị khai thác hàng chục đầu xe taxi và xe hợp đồng trên địa bàn tỉnh, Công ty CP Taxi Bắc Trung Nam - Chi nhánh Thanh Hóa đã theo dõi khá sát quá trình triển khai xăng E10. Theo doanh nghiệp, thời gian đầu không ít lái xe băn khoăn về khả năng tương thích của động cơ cũng như mức tiêu hao nhiên liệu. Tuy nhiên, sau khi tham khảo khuyến cáo từ nhà sản xuất ô tô và các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhận thấy phần lớn các dòng xe xăng đời mới đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tạo động cơ.

Bà Mai Thị Dần, đại diện doanh nghiệp cho biết: “Chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí vận hành. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nhiên liệu đều được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Sau thời gian sử dụng thử nghiệm, xe vận hành ổn định, chưa ghi nhận sự cố bất thường. Điều quan trọng là phải sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn và bảo dưỡng phương tiện đúng định kỳ".

Không chỉ các doanh nghiệp taxi, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định cũng đang chủ động cập nhật thông tin về xăng E10. Chị Trần Thị Tuyết, quản lý vận hành tại Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Đức Phát cho biết: "Phần lớn đội xe của doanh nghiệp hiện sử dụng dầu diesel nên chưa chịu tác động trực tiếp. Tuy nhiên, các xe trung chuyển, xe dịch vụ chạy bằng động cơ xăng đã bắt đầu chuyển sang sử dụng E10 theo khuyến nghị. Doanh nghiệp cũng tăng cường phổ biến cho đội ngũ lái xe về đặc tính của loại nhiên liệu mới, tránh tâm lý lo ngại không có cơ sở".

Theo các doanh nghiệp vận tải, bên cạnh yếu tố giá bán, điều họ quan tâm nhất là chất lượng nhiên liệu và sự ổn định của nguồn cung. Nếu hệ thống phân phối được đầu tư đồng bộ, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ, doanh nghiệp hoàn toàn sẵn sàng sử dụng lâu dài. Việc chuyển đổi cần có lộ trình rõ ràng để doanh nghiệp chủ động kế hoạch vận hành và dự toán chi phí.

Thực tế cho thấy, xăng E10 có hàm lượng ethanol 10%, giúp quá trình cháy diễn ra sạch hơn, giảm lượng khí CO, HC và một số chất gây ô nhiễm môi trường so với xăng khoáng truyền thống. Đây cũng là xu hướng đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải. Đối với Việt Nam, việc mở rộng sử dụng xăng sinh học còn góp phần thúc đẩy tiêu thụ ethanol sản xuất trong nước, nâng cao giá trị chuỗi nông sản và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Với vai trò là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ lực trên địa bàn, Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kinh doanh xăng E10 theo đúng lộ trình. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hóa cho biết: “Đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, nâng cấp hệ thống bể chứa, cột bơm và chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để cung ứng xăng E10 trên toàn hệ thống cửa hàng. Công ty cũng tăng cường tập huấn cho cán bộ, nhân viên về quy trình bảo quản, kinh doanh xăng E10; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu đúng về đặc tính của loại nhiên liệu này. Chúng tôi cam kết cung ứng nguồn xăng E10 bảo đảm chất lượng, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong quá trình chuyển đổi".

Bên cạnh sự chuẩn bị của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, quá trình chuyển đổi vẫn đặt ra một số thách thức. Một bộ phận doanh nghiệp và người dân còn băn khoăn về khả năng tương thích của động cơ, độ bền linh kiện hay mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng E10 trong thời gian dài. Theo các doanh nghiệp vận tải, để tạo sự đồng thuận, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, công bố các kết quả kiểm định, thử nghiệm trên nhiều dòng xe khác nhau; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo Sở Công Thương, việc triển khai kinh doanh xăng E10 trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương. Ngành đã phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu rà soát hệ thống phân phối, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm nguồn cung thông suốt; đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh và chất lượng xăng dầu trên thị trường. Đây là cơ sở quan trọng để việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và phát triển năng lượng sạch.

Việc chuyển đổi sang xăng E10 không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là bước chuyển trong tư duy phát triển theo hướng xanh và bền vững. Với đặc thù sở hữu số lượng phương tiện lớn, doanh nghiệp vận tải sẽ là lực lượng tiên phong trong việc lan tỏa xu hướng sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Khi có sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các nhà sản xuất ô tô, quá trình chuyển đổi được kỳ vọng sẽ diễn ra thuận lợi, góp phần xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, giảm phát thải, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Chi Phạm