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Thanh Hóa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ban hành thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đối với Trường THPT chuyên Lam Sơn, các trường THPT Dân tộc nội trú và các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Chiều 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ban hành thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đối với Trường THPT chuyên Lam Sơn, các trường THPT Dân tộc nội trú và các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Ảnh Hoàng Đông

Theo thông báo, điểm chuẩn của Trường THPT chuyên Lam Sơn dao động từ 37 đến 43,75 điểm. Trong đó, lớp chuyên Hóa học có điểm chuẩn cao nhất với 43,75 điểm; tiếp đến là chuyên Ngữ văn 41,84 điểm, chuyên Sinh học 41 điểm, chuyên Toán 38,44 điểm, chuyên Tin học 38,3 điểm, chuyên Tiếng Anh và chuyên Vật lý cùng 38,15 điểm, chuyên Lịch sử 38,1 điểm và chuyên Địa lý 37 điểm.

Thanh Hóa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Đối với các trường THPT Dân tộc nội trú, điểm chuẩn xét tuyển của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh là 23,15 điểm (diện 70% chỉ tiêu) và 18,7 điểm (diện 30% chỉ tiêu); Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc lần lượt là 21,1 điểm và 16,35 điểm.

Thanh Hóa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Ở khối THPT công lập, Trường THPT Hàm Rồng có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất với 25,6 điểm; tiếp đến là THPT Đào Duy Từ 24,55 điểm, THPT Nguyễn Trãi 23,7 điểm, THPT Hồng Đức 19.85 điểm, THPT Bỉm Sơn 22,2 điểm... Một số trường có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên gồm THPT Quảng Xương 1 (21,45 điểm), THPT Đông Sơn 1 (21,15 điểm), THPT Tô Hiến Thành (20,95 điểm)...

Thanh Hóa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Thanh Hóa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Thanh Hóa công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, điểm đỗ nhỏ nhất là điểm của thí sinh ở chỉ tiêu cuối cùng có điểm xét tuyển bằng nhau và được xác định theo tiêu chí phụ quy định trong Quy chế tuyển sinh.

Phụ lục điểm điểm chuẩn trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại đây.

LP

Từ khóa:

#Trường THPT chuyên Lam Sơn #Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh #Trường THPT Hàm Rồng #Thi tuyển sinh lớp 10 THPT #Điểm chuẩn #Năm học #Thanh hóa #Trúng tuyển #Thông báo #Quảng Xương

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