Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Khe Hạ

Cụm Công nghiệp (CCN) Khe Hạ được UBND tỉnh ra quyết định thành lập từ tháng 7/2022 và được điều chỉnh tiến độ xây dựng vào tháng 8/2025, nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Cán bộ, công chức xã Luận Thành đến từng hộ gia đình vận động người dân chủ động bàn giao đất cho Nhà nước.

Theo quyết định phê duyệt, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Khe Hạ được xây dựng trên diện tích 49,2ha, thuộc xã Luận Thành. Dự án nhằm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phục vụ phát triển các ngành nghề: may mặc, chế biến thực phẩm, nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế tác đá mỹ nghệ... Trong giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai trên diện tích 27,45ha và công tác đền bù GPMB phải được hoàn thành trong tháng 9/2026 để chuẩn bị các thủ tục khởi công trong tháng 1/2027. Giai đoạn 2, dự án thực hiện trên phần đất còn lại, công tác bồi thường, GPMB được hoàn thiện trong tháng 12/2026.

Sau khi tiếp nhận bàn giao công tác GPMB, xã Luận Thành đã khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, tài sản, cây cối hoa màu trên toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án. Đồng thời tiến hành các bước theo trình tự thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đợt 1 đối với 49 hộ có 22,6ha đất phải thu hồi và tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện bàn giao đất cho Nhà nước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Công Thương, đến đầu tháng 6/2026, công tác GPMB của dự án này còn gặp nhiều khó khăn, là một trong 8 dự án CCN có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ. Trong tổng diện tích đất của dự án, có 71 hộ dân ở xã Luận Thành với 38,3ha. Phần diện tích còn lại là 10,9ha lại do 21 hộ dân ở xã Sao Vàng (xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân cũ) sử dụng. Ngoài ra, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, bộ máy còn thiếu cán bộ, công chức so với định biên, xã Luận Thành phải cùng lúc triển khai nhiều dự án chuyển tiếp có quy mô lớn như dự án CCN Xuân Cao 2, dự án Trung đoàn 3 của Sư đoàn 324, các tuyến đường liên xã...

Xác định rõ việc triển khai dự án CCN Khe Hạ có ý nghĩa quan trọng, xã Luận Thành đã tập trung thực hiện các giải pháp, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ đó, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tiến độ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, tiến độ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện.

Bên cạnh tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền để người dân vùng bị ảnh hưởng hiểu rõ lợi ích của dự án cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác GPMB, xã Luận Thành đã huy động các tổ chức hội, đoàn thể, phối hợp với trưởng dòng họ, người có uy tín ở các thôn đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình. Đối với các hộ dân có đất thuộc diện GPMB có địa chỉ thường trú tại xã Sao Vàng, xã đã chủ động phối hợp với UBND xã Sao Vàng tổ chức các hội nghị theo quy định và đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động.

Đến ngày 27/6, xã Luận Thành đã hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư và lập dự toán bồi thường GPMB đối với toàn bộ số hộ dân có đất phải thu hồi. Đồng thời tổ chức họp công khai dự toán và 7 lần đối thoại với các hộ gia đình. Ủy ban MTTQ xã cũng đã thành lập 2 tổ công tác trực tiếp đến nhà đối thoại, vận động các hộ bị ảnh hưởng đồng thuận và đồng ý với dự toán bồi thường.

Theo ông Ngô Văn Tường, Chủ tịch UBND xã Luận Thành: "Đến nay đã có 26 hộ đồng ý với dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB. Còn lại 66 hộ vẫn chưa đồng ý với lý do giá bồi thường thấp, nhất là đất rừng sản xuất. Trên cơ sở đó, tháng 4/2026, UBND xã Luận Thành đã phê duyệt dự toán bồi thường đợt 1 cho 24 hộ trong số này, tuy nhiên cho đến nay, chủ đầu dự án vẫn chưa tạm ứng kinh phí để xã tổ chức thực hiện chi trả.

Trong khi chủ đầu tư chưa tạm ứng kinh phí GPMB để xã chi trả cho các hộ gia đình đã đồng thuận, thì ngày 28/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 về đơn giá xây dựng nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, thay thế cho Quyết định số 46/QĐ-UBND. Theo quyết định này, đơn giá bồi thường vật kiến trúc được xây dựng cao hơn Quyết định số 46/QĐ-UBND vốn là căn cứ để xã Luận Thành xác định xây dựng dự toán bồi thường đợt 1.

Thêm vào đó, tại Điều 4 của Quyết định số 41/QĐ-UBND, trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt. Do vậy UBND xã Luận Thành đang kiến nghị cấp có thẩm quyền đồng ý để xã điều chỉnh lại đơn giá bồi thường, hỗ trợ GPMB đợt 1 của dự án để lập dự toán theo đơn giá hiện hành.

Bài và ảnh: Thành Phan