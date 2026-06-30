Thủ khoa Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027 có môn chuyên đạt điểm gần tuyệt đối

Thủ khoa Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027 đạt tổng điểm 47,81; trong đó môn chuyên đạt 9,88 điểm.

Học sinh vui mừng hoàn thành các môn thi chuyên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Ảnh: Hoàng Đông

Chiều 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Theo thông báo, điểm chuẩn vào các lớp chuyên Trường THPT Chuyên Lam Sơn như sau: chuyên Hóa học có điểm chuẩn cao nhất với 43,75 điểm; tiếp đến là chuyên Ngữ văn 41,84 điểm, chuyên Sinh học 41 điểm, chuyên Toán 38,44 điểm, chuyên Tin học 38,3 điểm, chuyên Tiếng Anh và chuyên Vật lý cùng 38,15 điểm, chuyên Lịch sử 38,1 điểm và chuyên Địa lý 37 điểm.

Thủ khoa Trường THPT Chuyên Lam Sơn năm nay thuộc về em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, xã Lưu Vệ, với tổng điểm 47,81. Hoàng Anh là thủ khoa môn chuyên Hóa học, đồng thời là thủ khoa toàn trường.

Năm nay, Trường THCS Nguyễn Du cũng có thêm em Phạm Phương Thảo, là thủ khoa môn Ngữ Văn với 45,05 điểm.

Thủ khoa môn Tin học thuộc về em Lê Huy Khánh, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Bỉm Sơn với 46,5 điểm.

Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành có 3 học sinh là thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn các môn: Sinh học (45,56 điểm) thuộc về em Nguyễn Vũ Anh; Đỗ Nguyên Phương, thủ khoa môn Toán học với 44,75 điểm và em Nguyễn Hướng Dương, thủ khoa môn Lịch sử với 42,65 điểm.

Thủ khoa môn Vật lý thuộc về em Phạm Thanh Bình, học sinh Trường THCS Nga Thanh, xã Nga Sơn với 44,5 điểm. Đặc biệt, Thanh Bình có điểm thi môn tiếng Anh đạt tuyệt đối 10 điểm.

Thủ khoa môn tiếng Anh thuộc về em Trần Phương Anh, học sinh Trường THCS Triệu Thị Trinh, xã Triệu Sơn với 42,75 điểm. Phương Anh có điểm thi thành phần môn tiếng Anh đạt 10 điểm và môn chuyên tiếng Anh đạt 7,5 điểm.

Thủ khoa môn Địa lý thuộc về em Hoàng Thị Thùy Giang, học sinh Trường THCS Cù Chính Lan, phường Hạc Thành với 43,65 điểm.

Là ngôi trường có bề dày truyền thống đào tạo học sinh giỏi của tỉnh và cả nước, Trường THPT chuyên Lam Sơn luôn là mục tiêu phấn đấu của nhiều học sinh xuất sắc. Chính vì vậy, kỳ thi tuyển sinh vào trường hằng năm luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, học sinh và ngành giáo dục. Năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh 420 học sinh, chia thành 12 lớp chuyên. Trong đó, các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh mỗi môn tuyển 2 lớp; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử và Địa lý mỗi môn tuyển 1 lớp. Với số lượng hơn 1.300 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ cạnh tranh ở mức cao, các em học sinh ngoài ba môn chung còn phải làm thêm bài thi môn chuyên với hệ số nhân 2.

Linh Hương