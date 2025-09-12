Hotline: 0822.173.636   |

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Vàng trang sức bày bán tại cửa hàng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Công điện gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Công điện nêu để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9/2025.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 15/9/2025.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

