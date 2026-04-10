Thủ tướng Wong: Singapore cần chuẩn bị cho môi trường an ninh phức tạp hơn trong những năm tới

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong mới đây cho biết, trong bối cảnh thế giới hiện nay, Singapore sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép hơn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về quân sự lẫn các yếu tố nền tảng của an ninh quốc gia.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thăm doanh trại quân đội Mandai Hill ngày 9/4. Ảnh: CNA.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong chuyến thăm doanh trại Mandai Hill về tác động của xung đột Iran tới quốc phòng Singapore, ông nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn mà các quốc gia có xu hướng sử dụng sức mạnh và biện pháp cưỡng ép để đạt mục tiêu.

Theo ông, nếu trật tự toàn cầu suy yếu, một “khoảng trống” sẽ xuất hiện, kéo theo tình trạng hỗn loạn và khó lường. Trong bối cảnh đó, việc củng cố năng lực phòng vệ không thể chỉ giới hạn ở mua sắm trang thiết bị hay hiện đại hóa lực lượng, mà cần mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ, chuỗi cung ứng và khả năng duy trì hoạt động của nền kinh tế trong tình huống khẩn cấp. Điều này bao gồm tăng cường tự chủ về năng lượng, lương thực và các nguồn cung thiết yếu khác.

Thủ tướng Singapore cũng lưu ý đến sự thay đổi nhanh chóng của các cuộc chiến hiện đại. Những xung đột gần đây cho thấy vai trò ngày càng lớn của các hệ thống không người lái, đặc biệt là các thiết bị chi phí thấp. Ông cho rằng việc đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái là thách thức đáng kể, ngay cả đối với những hệ thống phòng thủ tiên tiến. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không nằm riêng ở việc tăng cường trang bị, mà là nâng cao khả năng phối hợp và khai thác hiệu quả các năng lực sẵn có trên nhiều lĩnh vực, từ tác chiến, công nghệ đến sự hiệp đồng giữa các quân chủng.

Một quân nhân Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF) điều khiển máy bay không người lái bằng kính thực tế ảo. Ảnh: Straits Times.

Lãnh đạo Singapore đồng thời nhấn mạnh, nước này cần chuẩn bị cho một môi trường an ninh phức tạp hơn trong những năm tới. Để thích ứng, quân đội nước này đang đẩy mạnh ứng dụng cảm biến nhằm giảm “điểm mù” trên chiến trường, đồng thời phát triển hệ thống chỉ huy – kiểm soát có khả năng xử lý và chọn lọc thông tin hiệu quả. Việc rút ngắn chu trình tác chiến, từ phát hiện đến tiêu diệt mục tiêu, cũng được xác định là yếu tố then chốt.

Theo các nhà quan sát, cách tiếp cận này cho thấy Singapore đang chuyển từ tư duy quốc phòng truyền thống sang mô hình toàn diện hơn, trong đó năng lực công nghệ, dữ liệu và khả năng chống chịu của toàn bộ hệ thống quốc gia giữ vai trò trung tâm.

Thanh Giang

Nguồn: CNA, Straits Times.