Thủ tướng Trung Quốc: Nguy cơ thế giới quay trở lại “tư duy Chiến tranh Lạnh”

Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Khóa họp 80 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cảnh báo nguy cơ thế giới quay trở lại “tư duy Chiến tranh Lạnh” đồng thời kêu gọi ủng hộ các giá trị đa phương và một trật tự toàn cầu ổn định.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại phiên thảo luận chung của Khóa họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/9. Ảnh: Xinhua.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh công bằng và chính nghĩa là giá trị quan trọng nhất của cộng đồng quốc tế. Lưu ý rằng hòa bình và phát triển là nguyện vọng chung thiết tha nhất trên toàn thế giới, ông cho biết đoàn kết và hợp tác là nguồn sức mạnh mạnh mẽ nhất cho sự tiến bộ của loài người.

Thủ tướng Trung Quốc nhận định thế giới đã bước vào giai đoạn biến động và chuyển đổi mới, khi chủ nghĩa đơn phương và tư duy Chiến tranh Lạnh đang trỗi dậy, gây tổn hại nghiêm trọng đến các quy tắc và trật tự quốc tế, làm gián đoạn hệ thống toàn cầu.

Ông Lý Cường nhấn mạnh nhân loại một lần nữa đứng trước ngã ba đường. Theo Thủ tướng Trung Quốc, “Bất kỳ ai quan tâm đến tình hình thế giới đều muốn hỏi: Tại sao con người chúng ta, sau khi vượt qua đau khổ, không thể có lương tâm và lý trí hơn, đối xử tử tế với nhau và chung sống hòa bình?” Thủ tướng Lý Cường cũng nhấn mạnh thêm: “Đoàn kết nâng tất cả mọi người lên. Lịch sử luôn nhắc nhở chúng ta rằng, khi quyền lực quyết định lẽ phải, thế giới sẽ đối mặt với sự chia rẽ và thoái trào.”

Phiên thảo luận chung của Khóa họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Ảnh: Xinhua.

Vào thời điểm thế giới đang đối mặt với những biến động và bất ổn đan xen, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên cùng xây dựng hòa bình và đảm bảo an ninh chung. Ông nhấn mạnh: “Nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng trì trệ của kinh tế toàn cầu hiện nay là sự gia tăng các biện pháp đơn phương và bảo hộ, như nâng thuế quan, dựng lên các bức tường và rào cản. Trung Quốc nhất quán mở cửa ngày càng rộng hơn với thế giới. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, phát huy tinh thần đa phương, tích cực thực hiện bốn sáng kiến ​​toàn cầu lớn, hướng tới mục tiêu cao cả là xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại”

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua