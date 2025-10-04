Thủ tướng Thái Lan cam kết khôi phục vị thế quốc tế của đất nước

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul khẳng định, dù chỉ điều hành chính phủ trong 4 tháng nhưng mục tiêu hàng đầu của ông là đặt nền móng phát triển bền vững cho đất nước, coi đây là “con đường sống còn, chứ không phải lựa chọn”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu khôi phục vị thế quốc tế của Thái Lan sau nhiều năm bất ổn chính trị.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại hội thảo Sustainability Expo 2025- NBT world

Phát biểu tại hội thảo Sustainability Expo 2025 với chủ đề “Sự thích ứng trong thương mại và công nghiệp bền vững”, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh: chính phủ không thể chỉ tìm kiếm những “thắng lợi nhanh” mà phải tạo nền tảng lâu dài để các chính phủ tương lai có thể tiếp nối.

Ông cho rằng, phát triển bền vững không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn phải song hành trên ba trụ cột: kinh tế ổn định, xã hội vững chắc và môi trường thân thiện. Ông Anutin nhấn mạnh, Thái Lan phải tạo thêm việc làm, thu nhập và tiết kiệm, để người dân tự chủ, không trở thành gánh nặng cho thế hệ sau.

Theo thỏa thuận với đảng Nhân dân, ông Anutin Charnvirakul sẽ điều hành chính phủ trong 120 ngày (4 tháng) tính từ thời điểm tuyên bố chính sách trước Quốc hội.

Thủ tướng Thái Lan Anutin khẳng định cam kết tôn trọng thỏa thuận này và sẽ tiến hành thủ tục giải tán Quốc hội vào khoảng tháng 1/2026, tiến tới tổ chức tổng tuyển cử vào khoảng tháng 3 đến tháng 4/2026.

Ông Anutin khẳng định sẽ tận dụng tối đa khung thời gian 120 ngày để giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước, mang lại những kết quả thiết thực, đảm bảo sự hài lòng của người dân Thái Lan.

Mục tiêu hàng đầu của chính phủ Thủ tướng Anutin Charnvirakul là đặt nền móng phát triển bền vững cho đất nước, coi đây là “con đường sống còn, chứ không phải lựa chọn”. Ảnh: Bangkokbiznews

Về các biện pháp phát triển kinh tế và xã hội, Thủ tướng Thái Lan cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm tăng thu nhập và giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Đặc biệt, chính phủ sẽ triển khai phiên bản mới của chương trình Khon La Khrueng (hãy cùng chia đôi).

Trong đó, chính phủ có thể trợ giá tới 50% cho các khoản chi tiêu của người dân nhằm thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình và hỗ trợ nền kinh tế cơ sở.

Cùng với đó, chính phủ chủ trương trấn áp quyết liệt hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và không ủng hộ việc hợp pháp hóa các loại hình kinh doanh cờ bạc.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết, trong bốn tháng tới, Thái Lan sẽ đảm nhận vai trò quan trọng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN, các cuộc họp APEC, và khuôn khổ Hợp tác Lan Thương - Mê Kông. Thái Lan sẽ tận dụng tối đa mọi diễn đàn quốc tế để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, phục hồi hình ảnh quốc gia sau nhiều tháng biến động chính trị.

Nguồn NBT world, Reuter, AP

Nhật Lệ