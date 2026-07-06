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Thủ tướng Slovakia: Tương lai của châu Âu phụ thuộc vào sự đoàn kết giữa Đông và Tây

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng tương lai và sự tồn tại lâu dài của châu Âu phụ thuộc vào việc tăng cường đoàn kết giữa khu vực Đông và Tây, thay vì tiếp tục theo đuổi đối đầu với Nga.

Thủ tướng Slovakia: Tương lai của châu Âu phụ thuộc vào sự đoàn kết giữa Đông và Tây

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng tương lai và sự tồn tại lâu dài của châu Âu phụ thuộc vào việc tăng cường đoàn kết giữa khu vực Đông và Tây, thay vì tiếp tục theo đuổi đối đầu với Nga.

Thủ tướng Slovakia: Tương lai của châu Âu phụ thuộc vào sự đoàn kết giữa Đông và Tây

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: The Guardian.

Theo hãng thông tấn TASS ngày 6/7, Cổng thông tin Standard của Slovakia đăng tải nhận định của ông Fico rằng cách tiếp cận mang tính đối đầu với Nga đang được một số nước phương Tây thúc đẩy chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và bất an.

Ông Fico đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta có thực sự cần đối đầu để lấy lại niềm tin rằng châu Âu chỉ có thể tồn tại nhờ sự đoàn kết giữa Đông và Tây hay không?”

Theo Thủ tướng Slovakia, một bộ phận giới lãnh đạo châu Âu đang bị chi phối bởi những định kiến và nỗi sợ hãi, từ đó ảnh hưởng đến cách tiếp cận đối với các vấn đề an ninh và quan hệ quốc tế. Ông cho rằng trong bối cảnh những nền tảng tinh thần của nền văn minh phương Tây đang đối mặt với nhiều thách thức, Slovakia cần quay trở lại với các giá trị cốt lõi của mình.

Thủ tướng Slovakia: Tương lai của châu Âu phụ thuộc vào sự đoàn kết giữa Đông và Tây

Mối quan hệ bất đồng giữa Châu Âu - Nga. Ảnh minh họa: Al Arabiya.

Những phát biểu của ông Fico tiếp tục phản ánh lập trường khác biệt của Bratislava so với nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về quan hệ với Moscow. Kể từ khi trở lại cầm quyền vào cuối năm 2023, Thủ tướng Slovakia nhiều lần chỉ trích chính sách đối đầu với Nga, phản đối việc kéo dài xung đột tại Ukraine và kêu gọi ưu tiên các giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, Slovakia vẫn là thành viên của EU và NATO, đồng thời khẳng định tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ trong khuôn khổ hai tổ chức này. Quan điểm của ông Fico về chính sách đối ngoại và an ninh thường tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ châu Âu, nhất là trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lê Hà.

Nguồn: TASS

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