Thủ tướng Slovakia: Không thể bảo đảm hòa bình châu Âu nếu thiếu Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 29/8 khẳng định, an ninh và hòa bình tại châu Âu không thể được bảo đảm nếu không có sự tham gia của Nga, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây thừa nhận Moscow là một đối tác bình đẳng trong cấu trúc an ninh của châu lục.

Thủ tướng Robert Fico phát biểu tại lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Quốc gia Slovakia ở thành phố Banská Bystrica, ngày 29/8. Ảnh: The Slovak Spectator.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Quốc gia Slovakia ở thành phố Banská Bystrica, ông Fico cho rằng Nga cần bị chỉ trích khi có những hành động sai lầm nhưng không nên bị cô lập khỏi châu Âu. Theo ông, các nước phương Tây cần nhìn nhận Nga là một quốc gia có vai trò quan trọng và cần được tính đến trong các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực.

Thủ tướng Slovakia đồng thời bày tỏ quan ngại về xu hướng gia tăng những quan điểm tiêu cực đối với Nga tại châu Âu. Ông cho rằng những tư tưởng cực đoan từng tồn tại trong lịch sử có thể xuất hiện dưới những hình thức mới và cảnh báo không nên để các quan điểm này tác động đến chính sách của Liên minh châu Âu (EU), làm gia tăng tâm lý đối đầu và không phù hợp với mục tiêu tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Nhà lãnh đạo Slovakia nhấn mạnh EU được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy hòa bình và hợp tác. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, EU cần dành nhiều nguồn lực hơn cho các nỗ lực ngoại giao, đồng thời triển khai những kế hoạch cụ thể nhằm củng cố nền kinh tế, thay vì chỉ tập trung vào việc gia tăng năng lực quân sự.

Ông Fico cho rằng mỗi quốc gia cần tôn trọng các lợi ích an ninh chính đáng của những nước khác và khuyến khích giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại. Ông cũng tiếp tục phản đối việc mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Những phát biểu trên một lần nữa cho thấy Slovakia có cách tiếp cận tương đối khác biệt trong EU về vấn đề Nga và cuộc xung đột tại Ukraine, khi Bratislava nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao như những công cụ quan trọng để thúc đẩy ổn định tại châu Âu.

Ngọc Liên

Nguồn: Tass/APT.