Truyền thông Mỹ: Mỹ đề xuất hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin - Zelensky

Trang tin Axios ngày 29/8 đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong chuyến thăm bí mật tới Moscow hồi đầu tuần, nhằm khôi phục các nỗ lực đang đình trệ hướng tới chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo Axios, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong chuyến thăm bí mật tới Moscow hồi đầu tuần. Ảnh: AFP.

Theo Axios, trong chuyến đi hôm 25/8, ông Ratcliffe đã gặp hai quan chức tình báo hàng đầu của Nga, gồm ông Sergey Naryshkin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), và Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov. Axios dẫn lời hai nguồn tin được thông báo về các cuộc thảo luận cho biết, một phần nội dung cuộc thảo luận giữa ông Ratcliffe và các quan chức Nga tập trung vào khả năng giới lãnh đạo tình báo Nga có thể giúp thuyết phục Tổng thống Putin trở lại các cuộc đàm phán với Ukraine do Mỹ làm trung gian.

Ý tưởng về cuộc gặp giữa ông Trump, ông Putin và ông Zelenskyy trước đây cũng từng được chính quyền Tổng thống Trump đưa ra. Trong khi Tổng thống Zelensky bày tỏ ủng hộ, Tổng thống Putin đã bác bỏ đề xuất này.

Đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev do Mỹ làm trung gian vẫn chưa đạt tiến triển. Các cuộc đàm phán đã tạm dừng vào giữa tháng 2 sau khi xung đột với Iran bùng phát. Trong những tháng gần đây, các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner đã tiến hành các cuộc trao đổi riêng với các nhà đàm phán Nga và Ukraine, song chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

Theo Axios, ngày 28/8, các quan chức Mỹ đã thông báo với Tổng thống Zelensky về nội dung cuộc thảo luận của ông Ratcliffe tại Moscow, trong đó có đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên. Tổng thống Zelenskyy ngày 28/8 dường như hoan nghênh những nỗ lực ngoại giao mới nhất của Washington đồng thời cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng một “tầm nhìn thực tế” về những gì cần đạt được để chấm dứt cuộc xung đột.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky Kyrylo Budanov cho biết các cuộc đàm phán với Nga do Mỹ làm trung gian có thể được nối lại vào tháng 9.

Thanh Vân

Nguồn: Axios, Timesofindia.