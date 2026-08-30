Nga - Belarus thúc đẩy hợp tác bất chấp tác động từ bên ngoài

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho biết, quan hệ thương mại và kinh tế với Belarus tiếp tục phát triển bất chấp những nỗ lực từ bên ngoài nhằm tác động đến hợp tác giữa hai nước, đồng thời khẳng định Moscow và Minsk sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: News.by.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 29-8 tại dinh thự Novo-Ogaryovo, phía tây Moscow, ông Putin nhấn mạnh kinh tế, thương mại vẫn là lĩnh vực hợp tác chủ chốt giữa hai nước.

Tổng thống Nga nói: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước vẫn phát triển tích cực, bất chấp những nỗ lực từ bên ngoài nhằm cản trở tiến trình này”.

Theo thống kê của Nga, kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt gần 52 tỷ USD. Nhà lãnh đạo Nga đánh giá đây là kết quả tích cực, đồng thời cho biết Nga đã đầu tư trực tiếp khoảng 4,5 tỷ USD vào Belarus.

Bên cạnh thương mại, ông Putin cũng nhấn mạnh hợp tác công nghệ giữa hai nước, đặc biệt trong những lĩnh vực Belarus có nền tảng được duy trì và phát triển từ thời Liên Xô. Theo ông, Nga và Belarus có thể tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực này, trong đó có vi điện tử.

Tổng thống Nga cho biết hai bên sẽ tổng kết một số kết quả từ cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lukashenko và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Moscow một ngày trước đó. Hai nước đồng thời tiếp tục phối hợp tích cực trên trường quốc tế và thúc đẩy việc củng cố Nhà nước Liên minh.

Tổng thống Belarus Lukashenko và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: News.by.

Về phần mình, ông Lukashenko cho biết các vấn đề liên quan hợp tác công nghệ đã được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp với Thủ tướng Mishustin. Ông tin tưởng hai bên sẽ tìm được giải pháp cho những vấn đề này cũng như các lĩnh vực hợp tác khác.

Tổng thống Belarus cho rằng những biến động trong quan hệ quốc tế đang thúc đẩy Moscow và Minsk tăng cường trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Ông khẳng định hai nước sẽ phối hợp để vượt qua những khó khăn.

Nga và Belarus là thành viên của Nhà nước Liên minh, cơ chế hội nhập được hai nước xây dựng nhằm tăng cường liên kết về kinh tế, chính trị và nhiều lĩnh vực khác.

Thanh Giang

Nguồn: AA.