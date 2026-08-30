Chính quyền Niger đã kiểm soát tình hình sau vụ binh biến

Ngày 29/8, các binh sĩ từ căn cứ quân sự số 101 ở thủ đô Niamey của Niger đã khống chế một số quân nhân trước khi nổ súng tấn công các khu vực được xác định là điểm nhạy cảm, trong đó có khu vực sân bay và khu vực gần Phủ Tổng thống. Tiếng súng và tiếng nổ vang lên liên tục trong nhiều giờ, trong khi các đài truyền hình và phát thanh nhà nước phải tạm ngừng phát sóng trước khi hoạt động trở lại sau đó.

Bộ Quốc phòng Niger cho biết các lực lượng an ninh đã kiểm soát được tình hình và đang từng bước giành lại các khu vực mục tiêu. Ảnh: DPA.

Bộ Quốc phòng Niger cho biết các lực lượng an ninh đã kiểm soát được tình hình và đang từng bước giành lại các khu vực mục tiêu. Theo các báo cáo, binh sĩ từ các khu vực Ouallam và Dosso ở phía Tây Nam Niger có thể liên quan đến vụ nổi loạn lần này. Các lực lượng tại những khu vực này phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của các nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Sự việc lần này được xem là thách thức mới nhất đối với chính quyền quân sự của ông Abdourahamane Tiani, nhà lãnh đạo Niger lên nắm quyền sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum trong cuộc đảo chính hồi tháng 7/2023. Sau khi giành quyền kiểm soát đất nước, chính quyền quân sự cam kết khôi phục an ninh và đối phó với các nhóm vũ trang tại khu vực Sahel. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của những nhóm có liên hệ với Al-Qaeda và IS vẫn tiếp diễn.

Trước đó, sân bay quốc tế Niamey và căn cứ không quân liền kề đã hai lần bị tấn công trong năm nay. Ảnh: TTW.

Trước đó, sân bay quốc tế Niamey và căn cứ không quân liền kề đã hai lần bị tấn công trong năm nay. IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công hồi tháng 1, khiến máy bay và trang thiết bị quân sự bị hư hại. Trong khi đó, vụ tấn công hồi tháng 6 khiến 11 nhân viên an ninh và 2 dân thường thiệt mạng, trước khi một liên minh các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda ở Tây Phi lên tiếng nhận trách nhiệm.

Liên minh các quốc gia Sahel (AES), gồm Mali, Burkina Faso và Niger, đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công mới nhất, đồng thời cho biết những nỗ lực nhằm làm suy yếu sự ổn định của liên minh đã bị các lực lượng trung thành với chính quyền ngăn chặn và phá vỡ.

Sau khi xảy ra tình trạng bất ổn, giao thông tại thủ đô Niamey thưa thớt hơn thường lệ. Nhiều tuyến đường có ít người và phương tiện qua lại, phản ánh sự lo ngại của người dân trước tình hình vẫn còn nhiều bất ổn.

Cuộc khủng hoảng lần này diễn ra trong thời điểm Niger đang thực hiện những thay đổi lớn về định hướng chính trị và kinh tế. Chính quyền quân sự giảm quan hệ với các nước phương Tây, tăng cường hợp tác với Nga và rút khỏi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), trước khi cùng Mali và Burkina Faso thành lập liên minh AES. Trong khi đó, chính phủ cũng tăng cường kiểm soát nguồn tài nguyên uranium của đất nước, trong đó có việc tiếp quản một phần tài sản của công ty Orano của Pháp và phân bổ lại các giấy phép khai thác uranium trước đây cho các công ty được nhà nước Niger hậu thuẫn.

Niger là quốc gia giàu tài nguyên, trong đó có uranium, dầu mỏ và vàng, đồng thời từng là một trong những nguồn cung uranium quan trọng cho châu Âu. Tuy nhiên, cuộc nổi loạn mới nhất đang một lần nữa đặt ra câu hỏi quan trọng: Sau cuộc đảo chính cách đây 3 năm, liệu chính quyền quân sự Niger có thực sự có khả năng đưa đất nước trở lại ổn định hay không?

Thanh Vân

Nguồn: TNN.