Pháp có thể cung cấp tên lửa hành trình phóng từ tàu cho Thụy Điển

Ngày 30/8, chính phủ Pháp tuyên bố sẽ nghiên cứu đề xuất cung cấp tên lửa hành trình phóng từ tàu MDCN cho Thụy Điển, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị ký thỏa thuận về hợp tác quốc phòng và Stockholm tiến tới mua 4 khinh hạm phòng vệ và can thiệp (FDI) do tập đoàn Naval Group của Pháp chế tạo.

Pháp có thể cung cấp tên lửa hành trình phóng từ tàu cho Thụy Điển. Ảnh: Mezha.net.

Theo các nguồn tin quốc phòng, MDCN – còn được gọi là SCALP Naval – có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền từ tàu mặt nước và tàu ngầm. Một số thông tin cho rằng tên lửa có tầm bắn khoảng 1.000 km, qua đó có thể bổ sung đáng kể năng lực tấn công tầm xa cho Hải quân Thụy Điển. Tuy nhiên, việc Stockholm chính thức quyết định mua loại tên lửa này chưa được Chính phủ Thụy Điển xác nhận.

Động thái trên diễn ra trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng Pháp - Thụy Điển đang được tăng cường. Chính phủ Thụy Điển hồi tháng 5 cho biết đã giao Cơ quan Quản lý Trang thiết bị Quốc phòng Thụy Điển tiến hành đàm phán với Naval Group về việc mua 4 khinh hạm FDI. Các tàu này dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2030-2034 và sẽ thuộc chương trình khinh hạm lớp Luleå của Thụy Điển.

Trước đó vào hồi tháng 6, Thụy Điển chi 4,2 tỷ USD mua tàu khu trục Pháp. Ảnh: Gcaptain.

Theo Chính phủ Thụy Điển, các khinh hạm mới sẽ được trang bị hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cùng nhiều thiết bị do các doanh nghiệp Thụy Điển cung cấp, trong đó có radar giám sát, hệ thống tên lửa chống hạm và ngư lôi. Chính phủ nước này đánh giá chương trình sẽ góp phần tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Hải quân Thụy Điển và khả năng đóng góp cho hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa tích hợp của NATO.

Ngày 31/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến thăm Stockholm và cùng Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tham dự lễ ký kết liên quan đến việc Thụy Điển mua 4 khinh hạm, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Trước đó vào hồi tháng 6, Thụy Điển chi 4,2 tỷ USD mua tàu khu trục Pháp do nhà thầu quốc phòng của Pháp Naval Group chế tạo. Thương vụ này được coi là một trong những khoản đầu tư quốc phòng lớn nhất của Thụy Điển kể từ khi quốc gia Bắc Âu mua dàn máy bay chiến đấu Gripen vào thập niên 1980.

Lê Hà.

Nguồn: Wion, Chính phủ Thụy Điển, Bộ Quốc phòng Thụy Điển