Nga có trữ lượng than đá lớn thứ hai thế giới

Ngày 30/8 Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga hiện sở hữu trữ lượng than đá lớn thứ hai thế giới, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế đáng kể trên thị trường than quốc tế, trong bối cảnh ngành khai thác than nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Nst.

Trong thông điệp video nhân Ngày Thợ mỏ, ông Putin cho rằng than đá, than cốc, quặng sắt và các loại khoáng sản khác tiếp tục là một trong những nền tảng của nền kinh tế Nga. Theo nhà lãnh đạo Nga, nước này đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu than và thứ sáu về sản lượng, đồng thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước đối với than luyện cốc và than nhiệt.

Tổng thống Putin cho biết sản lượng than của Nga trong năm 2025 đạt khoảng 440 triệu tấn, tương đương mức của năm trước. Năng suất lao động trong ngành cũng tăng 18% trong 5 năm qua. Theo số liệu được Bộ Năng lượng Nga công bố trước đó, xuất khẩu than năm 2025 đạt khoảng 211 triệu tấn.

Tuy nhiên, số liệu thống kê gần đây cho thấy hoạt động khai thác than đang chịu sức ép. Cơ quan Thống kê Liên bang Nga cho biết sản lượng than trong 7 tháng đầu năm 2026 giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống 249 triệu tấn.

Ông Putin cam kết tiếp tục hỗ trợ ngành than, tập trung cải thiện hệ thống logistics vận tải, an toàn lao động và điều kiện sống của các gia đình thợ mỏ, đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các đô thị khai thác than. Tổng thống Putin nói: “Chúng ta sẽ tiếp tục làm mọi cách có thể để phát triển ngành công nghiệp than. Chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề về tối ưu hóa hậu cần vận tải, an toàn lao động, chất lượng cuộc sống của gia đình các thợ mỏ, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng tại các thành phố, thị xã và thị trấn”.

Nga hiện sở hữu trữ lượng than đá lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số và thiết bị hiện đại, cho rằng đào tạo nhân lực và nâng cao sức hấp dẫn của nghề khai thác mỏ sẽ là những ưu tiên của ngành trong thời gian tới.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh ngành than Nga đang chịu nhiều sức ép, trong khi Mátxcơva vẫn tìm cách duy trì vị thế trên thị trường khoáng sản toàn cầu. Theo ông Putin, than và các nguồn tài nguyên khoáng sản tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Nga.

Lê Hà.

Nguồn: Điện Kremlin, Hãng thông tấn TASS.