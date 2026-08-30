Cảnh báo nguy cơ lũ do băng tan tại dãy Andes

Các nhà khoa học Chile vừa đưa ra cảnh báo tình trạng các sông băng tan nhanh tại dãy Andes ở khu vực Nam Mỹ có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lở tuyết, tương tự như những gì đã xảy ra ở biên giới Nepal-Trung Quốc thuộc dãy Himalaya.

Các nhà khoa học Chile cảnh báo tình trạng các sông băng tan nhanh tại dãy Andes ở khu vực Nam Mỹ có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lở tuyết. Ảnh: Walter Huipu.

Theo các chuyên gia, việc các sông băng Andes bị thu hẹp đang thúc đẩy quá trình hình thành những hồ nước không ổn định, đồng thời làm lộ ra các sườn núi chứa nhiều đá vụn, dễ sụp đổ hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng. Lũ quét và dòng bùn đá di chuyển với tốc độ cao qua các thung lũng miền núi có thể trực tiếp đe dọa nguồn nước sinh hoạt, các công trình năng lượng và tính mạng của hàng nghìn người sống tại những khu vực dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại Chile, Argentina, Peru và Bolivia.

Tiến sĩ Băng hà học, Giáo sư Đại học Chile Andre Rivera cho biết: “Khi nhiệt độ khí quyển tăng lên, ngày càng có nhiều khu vực bên trong các sông băng chịu tác động của quá trình tan băng. Khi hiện tượng này xảy ra, động lực vận động, sự hình thành các vết nứt và dòng chảy của sông băng đều gia tăng. Lượng nước càng nhiều thì chuyển động càng mạnh, các vết nứt hình thành càng nhiều, từ đó có thể kích hoạt sạt lở đất, tuyết lở hoặc sự tách rời của những khối băng lớn. Khi xảy ra tại những khu vực có địa hình dốc, hiện tượng này có thể gây ra các dòng chảy bùn đá như chúng ta đã chứng kiến tại dãy Himalaya”.

Các cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Nepal và Trung Quốc vẫn theo dõi chặt chẽ nguy cơ các hồ nước mới hình thành tại khu vực biên giới hai nước. Một hồ nước hình thành sau vụ lở băng tại Himalaya đã có dấu hiệu giảm diện tích, giúp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn được nối lại. Tuy nhiên, một hồ lớn hơn gần khu vực sông băng vẫn đang được theo dõi do chưa xác định được chính xác độ sâu và nguy cơ gây lũ tiếp theo.

Tính đến ngày 30/8, thảm họa lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) đã khiến gần 700 người thiệt mạng và hơn 3000 người mất tích. Ảnh: France 24.

Tại Nepal, tính đến ngày 30/8, đã ghi nhận 675 người thiệt mạng và 2.498 người mất tích. Phía Tây Tạng (Trung Quốc) ghi nhận 16 người thiệt mạng và 546 người vẫn còn mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục đào bới trong bùn đất, sử dụng trực thăng để tiếp cận những khu vực bị cô lập. Chính phủ Nepal cũng đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động cứu hộ chuyên sâu, trong đó có tìm kiếm người mắc kẹt tại các đường hầm thủy điện.

Ngọc Liên

Nguồn: Abs-cbn/TNN.