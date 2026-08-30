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Chính phủ Kazakhstan từ chức khi Quốc hội mới họp phiên đầu tiên

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Kazakhstan ngày 29/8 đã từ chức khi Quốc hội mới họp phiên đầu tiên tại thủ đô Astana, đánh dấu bước chuyển giao quan trọng trong lộ trình tái cơ cấu toàn diện bộ máy chính trị quốc gia.

Chính phủ Kazakhstan từ chức khi Quốc hội mới họp phiên đầu tiên

Chính phủ Kazakhstan ngày 29/8 đã từ chức khi Quốc hội mới họp phiên đầu tiên tại thủ đô Astana, đánh dấu bước chuyển giao quan trọng trong lộ trình tái cơ cấu toàn diện bộ máy chính trị quốc gia.

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Chính phủ Kazakhstan từ chức khi Quốc hội mới họp phiên đầu tiên

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Euronews.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã tham dự và tuyên bố khai mạc phiên họp với sự có mặt của toàn bộ 145 đại biểu. Ông cho rằng từ ngày 29/8, quá trình đổi mới hệ thống chính trị của Kazakhstan chính thức bắt đầu, trong đó Quốc hội mới có nhiệm vụ hiện đại hóa bộ máy quản lý nhà nước và củng cố nền tảng pháp lý thông qua nâng cao chất lượng xây dựng luật.

Theo Hiến pháp mới có hiệu lực từ ngày 1/7, Kazakhstan đã bãi bỏ mô hình Quốc hội lưỡng viện trước đây gồm Mazhilis và Thượng viện, thay bằng Quốc hội đơn viện mang tên Kurultai, gồm 145 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. Hiến pháp này được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 15/3.

Trong khuôn khổ làm việc của phiên họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín và bầu ông Aibek Dadebay giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội Kurultai theo sự giới thiệu và đề xuất chính thức từ phía người đứng đầu Nhà nước. Ông Dadebay hiện là Chủ tịch đảng Adilet và từng đứng đầu Văn phòng Tổng thống từ tháng 2/2024 đến tháng 5/2026.

Chính phủ Kazakhstan từ chức khi Quốc hội mới họp phiên đầu tiên

Tổng thống Kazakhstan đề cử ông Aibek Dadebay giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội Kurultai. Ảnh: El.kz.

Nhằm bảo đảm hoạt động quản lý và điều hành bộ máy hành chính không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển giao, Tổng thống Tokayev đã chỉ đạo các thành viên chính phủ vừa giải tán phải tiếp tục đảm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Nội các mới được thành lập hoàn chỉnh.

Ngay sau khi hoàn tất việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Quốc hội, nhà Lãnh đạo Kazakhstan sẽ tiến hành trình danh sách đề cử các nhân sự cho vị trí Phó Tổng thống và Thủ tướng để lấy ý kiến chấp thuận từ các thành viên trước khi chính thức ký quyết định bổ nhiệm chính phủ nhiệm kỳ mới.

Thanh Giang

Nguồn: Euronews, UA.NEWS.

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