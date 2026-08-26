Thủ tướng Slovakia kêu gọi EU cạnh tranh với Trung Quốc thay vì dựng rào cản thương mại

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 25/8 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên nâng cao năng lực để cạnh tranh với Trung Quốc, thay vì tìm cách đối phó với nước này bằng các rào cản thương mại.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: TRT.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại thủ đô Bratislava, ông Fico cho biết hai bên đã thảo luận về ngân sách dài hạn của EU, khả năng cạnh tranh, giá năng lượng và tiến trình mở rộng khối.

Theo Thủ tướng Fico, Slovakia đặc biệt quan ngại về khả năng cạnh tranh của EU trên thị trường toàn cầu. Ông cho rằng nâng cao năng lực cạnh tranh không nên đồng nghĩa với việc áp đặt thêm thuế quan hoặc các rào cản thương mại, mà cần tập trung nâng cao hiệu quả và năng lực của nền kinh tế châu Âu để cạnh tranh tốt hơn.

Ông Fico nói: “Tôi có quan điểm khác về mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc. Tôi không nghĩ chúng ta nên dựng lên các rào cản và coi Trung Quốc như kẻ thù”, đồng thời nhấn mạnh EU nên cạnh tranh với Trung Quốc trên tinh thần hữu nghị và cùng hướng tới những kết quả tốt hơn.

Ảnh minh hoạ.

Về ngân sách dài hạn tiếp theo của EU, Thủ tướng Fico cho biết Slovakia ủng hộ duy trì chính sách gắn kết mạnh mẽ nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực trong khối. Slovakia cũng đề xuất tìm thêm nguồn tài chính cho các quốc gia ở phía Đông EU, đặc biệt là những nước có chung đường biên giới với Ukraine. Bên cạnh đó, Slovakia coi việc duy trì một chính sách nông nghiệp mạnh mẽ là ưu tiên quan trọng. Hai bên cũng trao đổi về tiến trình mở rộng EU. Ông Fico tái khẳng định Slovakia ủng hộ các quốc gia đáp ứng các điều kiện gia nhập, song nhấn mạnh mọi ứng cử viên phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chí đề ra.

Theo Thủ tướng Slovakia, Ukraine không nên được ưu tiên vượt qua Montenegro, Albania hoặc Serbia trong tiến trình gia nhập EU, bởi các quốc gia này đã chuẩn bị cho việc gia nhập khối trong thời gian dài.

Slovakia, thành viên EU từ năm 2004, thời gian gần đây nhiều lần bày tỏ quan điểm thận trọng đối với việc EU gia tăng các biện pháp hạn chế thương mại và thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã.