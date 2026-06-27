Thủ tướng Malaysia kêu gọi đẩy nhanh ứng dụng công nghệ máy bay không người lái

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 27/6 kêu gọi đẩy nhanh việc ứng dụng và phát triển công nghệ máy bay không người lái (UAV), coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước này.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết thị trường máy bay không người lái toàn cầu dự kiến ​​sẽ vượt 55 tỷ USD vào năm 2030 và nền kinh tế tầm thấp đang trở thành động lực đầu tư ngày càng quan trọng. Ảnh Bernama

Phát biểu tại lễ bế mạc Triển lãm MyDrone Expo 2026 (MDX2026) ở thành phố Sepang, Thủ tướng Anwar nhấn mạnh Malaysia cần nhanh chóng phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực UAV, nhằm củng cố vị thế trong nền kinh tế toàn cầu.

Theo ông Anwar, ngành công nghiệp UAV đang gắn kết chặt chẽ với trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, mở ra cơ hội thúc đẩy năng suất, đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Ông Anwar cho biết đầu tư vào UAV vừa góp phần phát triển kinh tế công nghệ cao, vừa tăng cường năng lực quốc phòng, an ninh và quản lý lãnh thổ. Ông cho biết quy mô thị trường UAV toàn cầu được dự báo sẽ vượt 55 tỷ USD vào năm 2030, trong khi nền kinh tế tầm thấp đang nổi lên như một lĩnh vực thu hút đầu tư.

Người đứng đầu Chính phủ Malaysia yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách tăng cường hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng hệ sinh thái thuận lợi cho ngành UAV. Ông khẳng định chính phủ sẽ hỗ trợ toàn diện lĩnh vực này, không chỉ phục vụ quốc phòng mà còn mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực dân sự như nông nghiệp, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Một chiếc máy bay không người lái. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anwar cũng cam kết tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, thử nghiệm và chứng nhận công nghệ UAV, đồng thời kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Triển lãm MyDrone Expo 2026 diễn ra trong ba ngày với hơn 100 gian hàng, thu hút hàng nghìn đại biểu và doanh nghiệp đến từ 46 quốc gia, phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp UAV trên thế giới.

Nhật Lệ

Nguồn: Bernama, The Strait times