Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quý đầu tiên năm 2026, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý II và thời gian tới.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2026 của Chính phủ; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 3 và quý I/2026; một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 4, quý II và thời gian tới.

GDP quý I/2026 tăng 7,83%, nhiều ngành bứt phá

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp đánh giá, về công tác chỉ đạo, điều hành, trong tháng 3 và từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, chuẩn bị chu đáo, phục vụ tốt Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ I, Quốc hội Khóa XVI, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như Kế hoạch 5 năm 2026-2030 về KTXH, tài chính, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tháng 3/2026, Chính phủ ban hành 48 nghị quyết, 43 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 công điện, 3 chỉ thị. Tính chung quý I/2026, Chính phủ đã ban hành 112 nghị định, 80 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 26 công điện, 10 chỉ thị.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giải ngân đầu tư công; ứng phó với sự biến động chính sách thuế quan; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai các công trình trọng điểm, đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân...

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng do các tác động của xung đột tại Trung Đông, nhất là bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá và ổn định thị trường xăng dầu.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. Hoàn thành trước thời hạn 15 ngày Chiến dịch Quang Trung xây dựng lại 1.597 ngôi nhà và sửa chữa xong 34.759 ngôi nhà bị hư hỏng từ 30% trở lên do ảnh hưởng của bão lũ ở miền Trung, Tây Nguyên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Về kết quả đạt được, phiên họp thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2026 nhìn chung tiếp tục xu hướng phát triển tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có những ngành, lĩnh vực tăng trưởng bứt phá và có nhiều địa phương là điểm sáng.

Về những kết quả nổi bật, thứ nhất , GDP quý I/2026 tăng 7,83%, cao hơn cùng kỳ (quý I/2025 tăng 7,07%). Cả 3 khu vực kinh tế đều phát triển tích cực: Nông nghiệp duy trì ổn định và phát triển (tăng 3,58%); công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tốt, phát huy vai trò động lực (tăng 8,92%); dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá (tăng 8,18%); khách quốc tế đạt hơn 6,7 triệu lượt người, tăng hơn 12%.

Đặc biệt, có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng “hai con số”: Hà Tĩnh (tăng 12,42%), Ninh Bình (tăng 11,63%), Hải Phòng (tăng 11,21%), Hưng Yên (tăng 10,43%).

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 3 đạt 51,2 điểm (mặc dù giảm so với mức 54,3 điểm tháng 2; nhưng thể hiện xu hướng mở rộng 9 tháng liên tiếp, từ tháng 07/2025).

Thứ hai , kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI tháng 3 tăng 4,65% do giá xăng, dầu tăng cao; bình quân quý I tăng 3,51%; đặc biệt nguồn cung và giá xăng dầu được đảm bảo trong tình hình rất khó khăn do xung đột kéo dài.

Thứ ba , thu ngân sách nhà nước 3 tháng ước đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ, trong khi đã giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 43,6 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Thứ tư , tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I đạt gần 249,5 tỷ USD, tăng khoảng 23% (xuất khẩu tăng 19,1%, nhập khẩu tăng 27%); nhập siêu 3,64 tỷ USD (chủ yếu là nhập khẩu tư liệu sản xuất đạt 118,84 tỷ USD, chiếm gần 94% kim ngạch nhập khẩu).

Thứ năm, đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I tăng 10,7% (quý I/2025 tăng 9,4%). Giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng ước đạt 11% kế hoạch (tăng 1,2% về tỉ lệ và tăng 30 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ). Vốn FDI đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9%, vốn FDI thực hiện đạt 5,4 tỷ USD, tăng 9,1% (cao nhất so với quý I từ năm 2021 đến nay).

Thứ sáu , số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong quý I, có 96.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,7% so với cùng kỳ và cao hơn số rút lui khỏi thị trường (91.800).

Thứ bảy , khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ; đã khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; khởi công các nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam (Viettel và FPT).

Thứ tám , cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; chính quyền địa phương 2 cấp được kiện toàn và vận hành cơ bản ổn định, thông suốt. Phân cấp, phân quyền được triển khai đồng bộ gắn với phân bổ nguồn lực; đôn đốc địa phương bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Thứ chín , các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trong quý I có 95,8% số hộ gia đình đánh giá có thu nhập ổn định hoặc cao hơn cùng kỳ; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/tháng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Tổng số tiền hỗ trợ an sinh xã hội đạt gần 25,0 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 39,0% so với quý I/2025. Đã khởi công đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại 17 tỉnh biên giới. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2026 xếp hạng 45, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Thứ mười , độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (trong đó có chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính); duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO) dự báo, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực.

Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến; giao Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ nghiêm túc tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; các bộ, ngành khẩn trương rà soát, chủ động xử lý kiến nghị của các địa phương và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền.

Bên cạnh kết quả đạt được rất cơ bản, phiên họp thẳng thắn nhìn nhận còn những hạn chế, khó khăn, thách thức như sức ép điều hành kinh tế vĩ mô; tăng trưởng quý I cao nhưng chưa đạt kịch bản đề ra; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập; nhiều bộ, cơ quan Trung ương phân cấp, phân quyền chưa triệt để về thủ tục hành chính; an ninh, trật tự trên một số địa bàn, vệ sinh an toàn thực phẩm... diễn biến phức tạp.

Về nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cơ bản thống nhất báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, ngành, trong đó nguyên nhân khách quan từ tình hình thế giới, trong khi nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, độ mở lớn. Về nguyên nhân chủ quan, sự nỗ lực vươn lên, tự lực, tự cường của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; năng lực, tinh thần làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận cán bộ còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai; phân cấp, phân quyền chưa triệt để, có nơi còn vướng mắc...

Biểu dương các bộ ngành, cơ quan, địa phương có thành tích, kết quả cao trong quý I, Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh 5 bài học từ thực tiễn:

(1) Phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định, không hoang mang, dao động, không chủ quan, lơ là, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện;

(2) Nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, biến nguy thành cơ, khó khăn, thách thức thành cơ hội.

(3) Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, lấy hiệu quả làm thước đo cao nhất; phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”;

(4) Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa người dân và cấp ủy, chính quyền;

(5) Trong lãnh đạo, điều hành, phải sát dân, gần dân, vì dân, lấy mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, tình hình diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường nhưng cũng là thời cơ để xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, quản lý rủi ro tốt hơn; tinh thần là phải biến rủi ro, thách thức, khó khăn thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khẳng định kiên định mục tiêu tăng trưởng “2 con số” gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế, tạo lực, tạo đà cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo, Thủ tướng nhấn mạnh các quan điểm chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chủ động thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tập trung xác định rõ những động lực đột phá và đề ra các giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ” để đạt được tăng trưởng 2 con số.

Thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100%. Khẩn trương phê duyệt, triển khai các chương trình, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kiên quyết không để tình trạng đã bố trí vốn mà không triển khai thực hiện.

Đẩy nhanh khởi công, xây dựng các dự án thành phần 2, 3 các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Tập trung giải quyết vướng mắc pháp lý các dự án tồn đọng kéo dài, góp phần giải phóng nguồn lực, không để tiếp tục lãng phí.

Kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thị trường trong nước (thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam, giảm thuế, phí, tăng cường khuyến mại, giảm giá, đẩy mạnh đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa...).

Đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính; phân cấp, phân quyền thủ tục từ Bộ về địa phương.

Bám sát thực tiễn, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản chỉ đạo điều hành; trong đó phải có những giải pháp đột phá mang tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” để tận dụng cơ hội, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực.

Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tự chủ chiến lược, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi, giảm chi phí, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục chú trọng, tập trung thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Cấp bộ chỉ thực hiện dưới 30% tổng số thủ tục hành chính

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu, thứ nhất, chuẩn bị chu đáo phục vụ Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI. Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị kỹ 36 hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ I, khóa XVI, trong đó có 9 dự án luật, nghị quyết. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự trình tại Kỳ họp.

Các bộ ngành, địa phương hoàn thiện các quy hoạch theo địa giới mới, tinh thần mới, tăng trưởng kinh tế 2 con số. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước.

Người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương trực tiếp chỉ đạo, tập trung ban hành các quy định thuộc thẩm quyền để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, hoàn thiện các nghị định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực.

Thứ hai, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Nhất quán quan điểm: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Về chính sách tiền tệ, NHNN chủ trì, dứt khoát không để lạm phát - mất tăng trưởng hoặc ngược lại; chủ động điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, hiệu quả; có giải pháp đưa lãi suất huy động và cho vay xuống mức phù hợp, ổn định để hỗ trợ sản xuất kinh doanh; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tích cực xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, triển khai cơ cấu lại các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính chủ trì, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước; phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng 10%, tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên; có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động. Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, chủ động của ngân sách địa phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phù hợp, hiệu quả; phát hành trái phiếu Chính phủ, địa phương, trái phiếu dự án công trình; vay ODA; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thị trường chứng khoán, thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, quỹ đầu tư quốc tế; hoàn thành xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam trong quý II/2026.

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh khó khăn, thách thức là cơ hội để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tái cấu trúc nền kinh tế bền vững, tiết kiệm xăng dầu, năng lượng, thúc đẩy triển khai điện mặt trời áp mái, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, dự án điện hạt nhân...

Tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt. Hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ trong ngày 5/4/2026 để trình Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo kiến nghị của Ủy ban châu Âu về IUU; tăng cường sản xuất, bảo đảm an ninh, giá cả lương thực – thực phẩm, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội; trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 100 trong ngày 4/4 về quy định mở rộng mức thu nhập cho người mua nhà ở xã hội; cùng với tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt “Chiến dịch Đông Khê 2026” hoàn thành tuyến cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn.

Thứ ba, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Về đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì, quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; phấn đấu năm 2026 giải ngân 100% vốn Thủ tướng Chính phủ giao (năm 2025 đạt gần 98%); hoàn thiện và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; kiểm tra các công trình đã đưa vào vận hành về thủ tục, thanh quyết toán và chất lượng công trình. Các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư trong tháng 4/2026; tăng chi đầu tư phát triển lên 40% tổng chi ngân sách nhà nước; giảm tối thiểu 30% dự án đầu tư sử dụng ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 so với giai đoạn trước (còn dưới 3.000 dự án).

Về tiêu dùng, Bộ Công Thương phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường xúc tiến thương mại; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 tăng 13-15%; siết chặt kỷ cương pháp luật về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ người tiêu dùng; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Về xuất khẩu, Bộ Công Thương tăng cường xúc tiến thương mại, tận dụng hiệu quả thị trường truyền thống, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tận dụng hiệu quả 17 FTA đã ký; đẩy mạnh đàm phán các FTA mới với các nước Trung Đông, Pakistan, khối Mercosur; tiếp tục triển khai các chỉ đạo về ứng phó với thuế quan của Hoa Kỳ.

Về các động lực tăng trưởng mới, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu; xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư; phủ sóng 5G toàn quốc, phát triển vệ tinh tầm thấp; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, tuần hoàn, phát thải các bon thấp...

Thứ tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quyết liệt cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở cả Trung ương và địa phương); phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tiếp tục phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp bộ chỉ thực hiện dưới 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, hoàn thành trong quý II/2026. Tận dụng hiệu quả công năng sử dụng các trụ sở hiện có, không để lãng phí.

Thứ năm, khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài: Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các phương án xử lý vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo, hạ tầng, bất động sản, thương mại, dịch vụ..., góp phần giải phóng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng.

Thứ sáu, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. "Để tất cả mọi công dân đều được phát huy năng lực, sở trường của mình một cách cao nhất trên tất cả các lĩnh vực và bình đẳng trước tất cả các chính sách của nhà nước", Thủ tướng phát biểu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất; xây dựng Đề án phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai 1 bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2026.

Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử trên toàn quốc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Bộ Xây dựng phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay.

Thứ bảy , củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ; gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho các chuyến công tác nước ngoài và đón khách nước ngoài của đồng chí Tổng Bí thư và Lãnh đạo chủ chốt.

Thứ tám , nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, phản ánh đúng sự thật, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

