Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự tiếp nối thành công của các chuyến thăm cấp Nhà nước mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước hồi đầu năm 2026.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 7/6, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 7-9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn.

Tháp tùng Thủ tướng Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF 2026 có: Bà Vandara Siphandone, Phu nhân; các Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Thongsalith Mangnomek, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao; Khamlieng Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Bộ trưởng Bộ Công an Vanthong Kongmany và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Bounkham Vorachit.

Tham gia đoàn còn có các Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Thongsavanh Phomvihane, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Santiphab Phomvihane, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam; Bouakhong Nammavong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Baykham Khattiya, Bộ trưởng Bộ Y tế; Suanesavanh Vignaket, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch; Phosay Sayasone, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội; Leklai Sivilay, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải; Malaithong Kommasith, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Linkham Douangsavanh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Santisouk Simmalavong, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cùng Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Khuyến khích và Quản lý đầu tư Phonevanh Outhavong tham gia đoàn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thủ tướng Sonexay Siphandone sinh ngày 26/1/1966 tại tỉnh Houaphanh. Ông từng là Thượng úy, cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào từ năm 1987 đến 1989; Đại úy, cán bộ Phòng Tác chiến, Sư đoàn Công binh số 5 từ năm 1989 đến 1990; cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào từ năm 1990 đến 1993; học tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Lào từ năm 1993 đến 1998; cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào và học lý luận tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào từ năm 1998 đến 2000.

Ông là Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng tỉnh Champasak trong giai đoạn 2000-2005; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak vào năm 2005; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak từ năm 2006 đến 2010; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak từ năm 2011 đến 2014.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ năm 2014 đến 2016; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2016-2019; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 10/2019 đến năm 2021; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2021 đến tháng 12/2022; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Thủ tướng Chính phủ từ ngày 30/12/2022 đến 2025.

Từ tháng 1/2026 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thủ tướng Chính phủ Lào.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước dành sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên cao nhất cho nhau, với nội hàm “gắn kết chiến lược” được bổ sung nhằm định vị quan hệ trong bối cảnh mới.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đánh giá, chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự tiếp nối thành công của các chuyến thăm cấp Nhà nước mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước hồi đầu năm 2026.

Đại sứ khẳng định chuyến thăm thể hiện sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao trong việc không ngừng vun đắp quan hệ đi vào chiều sâu, cụ thể hóa mạnh mẽ nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai quốc gia.

Cùng nhận định này, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh Việt Nam và Lào chia sẻ tình đoàn kết lịch sử sâu sắc, vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao truyền thống để trở thành sợi dây gắn kết vì sự phát triển và an ninh chung.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá, quan hệ song phương đã vươn lên nấc thang mới thông qua các khuôn khổ chiến lược gắn kết giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm của cả hai nước trong việc biến các cam kết chính trị thành kết quả thực chất, nhằm tăng cường sức mạnh tự cường khu vực./.

Theo TTXVN