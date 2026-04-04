Thủ tướng Italy công du không báo trước tới Saudi Arabia, Qatar và UAE

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã tới đến thành phố Jeddah ngày 3/4 trong chuyến công du không báo trước và trở thành lãnh đạo đầu tiên của Liên minh châu Âu thăm Saudi Arabia kể từ khi bùng phát xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran hồi tháng 2. Ngày 4/4, bà có cuộc hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 3/4 đã tới đến thành phố Jeddah, Saudi Arabia. Arab News

Theo nguồn tin, chuyến công du kéo dài hai ngày nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các đối tác vùng Vịnh đang chịu sức ép an ninh, đồng thời bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Italy trong bối cảnh giá nhiên liệu gia tăng.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: Arab News

Theo quan chức chính phủ, sau Saudi Arabia dự kiến bà sẽ tiếp tục tới Qatar và các quốc gia Ả rập thống nhất (UAE). Do các yếu tố an ninh, kế hoạch bổ sung điểm dừng tại Kuwait trong chuyến công du lần này đã không thể thực hiện.

Italy cũng dự kiến tái khẳng định cam kết đầu tư của các tập đoàn lớn, trong đó có tập đoàn năng lượng Eni, tại khu vực vùng Vịnh. Bên cạnh đó, Rome hiện đang cung cấp các trang bị phòng vệ cho các đối tác nhằm ứng phó với các diễn biến an ninh, đồng thời để ngỏ khả năng xem xét thêm các đề nghị hỗ trợ khác.

Trước khi căng thẳng leo thang, khoảng 10% nhu cầu khí đốt của Italy được đáp ứng từ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar, trong khi dầu mỏ từ Trung Đông chiếm khoảng 12% tổng lượng nhập khẩu dầu của nước này trong năm ngoái.

Tuy nhiên, Italy gần đây được thông báo rằng nhà cung cấp tại vùng Vịnh sẽ tiếp tục tạm ngừng giao LNG do hoạt động tại Eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, dẫn tới việc không thể giao 10 chuyến hàng trong giai đoạn từ tháng 4 đến giữa tháng 6.

Trong nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, tuần trước bà Meloni đã thăm Algeria nhằm thúc đẩy nhập khẩu thêm khí đốt từ quốc gia Bắc Phi này. Dự kiến trong thời gian tới, bà cũng sẽ tới Azerbaijan – một đối tác năng lượng quan trọng khác của Italy.

Để bù đắp phần thiếu hụt, Italy dự kiến bắt đầu tiếp nhận LNG từ dự án Golden Pass tại Mỹ từ tháng 6 tới, qua đó góp phần đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Vân Bình

Nguồn: Reuters