Thủ tướng Israel đệ đơn xin ân xá lên tổng thống trong phiên tòa xét xử tham nhũng kéo dài nhiều năm

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/11 đã gửi yêu cầu tới Tổng thống nước này xin ân xá trong phiên tòa tham nhũng kéo dài 5 năm của ông, lập luận rằng các thủ tục hình sự đang cản trở khả năng điều hành đất nước và việc được ân xá sẽ có lợi cho Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đệ đơn xin ân xá khỏi các cáo buộc tham nhũng. Ảnh: AP.

Ông Netanyahu, Thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel bác bỏ các cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng niềm tin. Luật sư của ông cho biết trong một lá thư gửi văn phòng Tổng thống rằng, Thủ tướng vẫn tin rằng các thủ tục pháp lý sẽ dẫn đến việc ông được tuyên trắng án hoàn toàn. Trong một tuyên bố Video ngắn do đảng chính trị Likud của ông phát hành, ông Netanyahu nói:“Các luật sư của tôi hôm nay đã gửi yêu cầu xin ân xá tới Tổng thống. Tôi kỳ vọng rằng bất kỳ ai mong muốn điều tốt cho đất nước sẽ ủng hộ bước đi này”.

Trong khi đó, Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho rằng ông Netanyahu không nên được ân xá nếu không thừa nhận tội lỗi, thể hiện sự hối lỗi và rút lui ngay lập tức khỏi chính trường.

Việc ân xá ở Israel thường chỉ được ban hành sau khi các thủ tục pháp lý kết thúc và bị cáo đã bị kết án. Các luật sư của ông Netanyahu lập luận rằng, Tổng thống có thể can thiệp khi lợi ích công cộng bị đe dọa, như trong trường hợp này, nhằm mục đích hàn gắn chia rẽ và củng cố đoàn kết dân tộc.

Tổng thống Israel Isaac Herzog (phải) giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông Benjamin Netanyahu (trái), vào tháng 11 năm 2022. Ảnh: GPO.

Văn phòng Tổng thống Isaac Herzog mô tả yêu cầu này là “đặc biệt” với “những hệ quả quan trọng”. Văn phòng cho biết tổng thống “sẽ xem xét yêu cầu một cách có trách nhiệm và chân thành” sau khi nhận được các ý kiến liên quan.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã viết thư gửi Tổng thống Herzog trong tháng này, kêu gọi ông xem xét cấp ân xá cho Thủ tướng Netanyahu, cho rằng vụ kiện chống lại ông Netanyahu là “một cuộc truy tố mang tính chính trị, không có cơ sở”.

Văn phòng Tổng thống Israel cho biết yêu cầu sẽ được chuyển tới phòng ân xá thuộc Bộ Tư pháp, theo quy trình chuẩn, để thu thập ý kiến, sau đó sẽ được trình cho cố vấn pháp lý của Tổng thống, người sẽ đưa ra khuyến nghị cho tổng thống. Bộ trưởng Tư pháp Israel, ông Yariv Levin, là thành viên đảng Likud của ông Netanyahu và là đồng minh thân cận của Thủ tướng.

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với cáo buộc hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án. Ông Netanyahu là một trong những nhân vật chính trị gây chia rẽ nhất ở Israel, lần đầu được bầu làm Thủ tướng năm 1996. Kể từ đó, ông đã phục vụ trong chính phủ và phe đối lập, và trở lại vị trí Thủ tướng sau cuộc bầu cử năm 2022. Cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026, và nhiều cuộc thăm dò cho thấy liên minh của ông, liên minh cực hữu nhất trong lịch sử Israel, sẽ gặp khó khăn trong việc giành đủ ghế để thành lập chính phủ.

Thanh Vân

Nguồn Reuters