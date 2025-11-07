Thủ tướng Hungary công du Mỹ

Ngày 7/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban sẽ có cuộc gặp với tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ tái đắc cử. Cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine và lĩnh vực năng lượng của Budapest dự kiến là chủ đề thảo luận chính của hai nhà lãnh đạo.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Ngay trước cuộc gặp ông Orban cho rằng Nga và Mỹ chỉ cần giải quyết một hoặc hai vấn đề còn tồn đọng trước khi có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest, mở ra cơ hội tuyên bố ngừng bắn và lập lại hòa bình ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn ngắn với tờ Magyar Nemzet trước chuyến công du, Thủ tướng Orban nói: “Trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga vẫn còn một hoặc hai vấn đề chưa được giải quyết. Nếu được xử lý, một hội nghị hòa bình có thể diễn ra tại Budapest trong vài ngày tới, và từ đó, tùy theo thỏa thuận giữa các bên, một lệnh ngừng bắn và hòa bình tại Ukraine có thể theo sau”.

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội ông Orban viết rằng: “Kể từ khi Tổng thống Trump tái đắc cử, những triển vọng mới đã mở ra trong quan hệ Hungary-Mỹ”.

Các chuyên gia nhận định cuộc gặp với Tổng thống Mỹ có thể đem lại ít nhất một thắng lợi “mang tính biểu tượng” cho ông Orban, người đang đối mặt với thách thức chưa từng có trong 15 năm cầm quyền trước thềm cuộc bầu cử mùa xuân tới, trong bối cảnh kinh tế trì trệ. Hungary phụ thuộc nặng nề vào dầu và khí đốt Nga, do đó mục đích chính trong chuyến đi này của ông Orban tới Mỹ là nhằm tìm kiếm miễn trừ lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hy vọng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ được tổ chức tại Budapest. Ảnh: Getty Images.

Budapest từng được lựa chọn vào tháng trước để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, nhưng tổng thống Trump đã hủy trước khi xác định ngày cụ thể. Vào ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng tiến triển đang đạt được trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine. Trong một cuộc họp với lãnh đạo năm nước Trung Á tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay ông đã giải quyết được tám cuộc xung đột trong những tháng gần đây và bày tỏ tin tưởng: “Chúng tôi muốn thêm một cuộc nữa. Điều đó là có thể”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông đang đề cập đến việc giải quyết xung đột Ukraine. Tổng thống Mỹ lưu ý: “Chúng tôi chưa hoàn tất, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Chúng tôi chỉ muốn cuộc chiến này kết thúc”.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff cho biết để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, cần phải thực hiện nhiều công việc kỹ thuật và thống nhất về “các giao thức an ninh” cho Kiev. Ông cũng lưu ý rằng tổng thống Trump luôn quan tâm đến vấn đề giải quyết Ukraine, và đang có “một số tiến triển” trong quá trình giải quyết vấn đề này.

Thanh Vân

Nguồn: France24, fakti.bg