Thủ tướng Hungary cảnh báo châu Âu đang đối mặt nguy cơ chiến tranh

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại một cuộc mít tinh phản chiến ở thành phố Gyor ngày 15/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo rằng, châu Âu đang đứng trước “nguy cơ chiến tranh thực sự” khi xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại cuộc mít tinh phản chiến ở thành phố Gyor, ngày 15/11/2025. Ảnh: APT

Đây được xem là một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông trong thời gian gần đây về nguy cơ bất ổn an ninh tại châu lục.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên kênh M1, ông Orban nhấn mạnh rằng, bối cảnh hiện nay ở châu Âu gợi nhớ đáng lo ngại tới giai đoạn trước Thế chiến I và Thế chiến II - thời điểm một loạt tính toán sai lầm đã đẩy các quốc gia châu Âu vào vòng xoáy xung đột quy mô lớn. Ông cho rằng việc các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục hỗ trợ quân sự quy mô lớn cho Kiev có nguy cơ khiến chiến sự lan rộng và kéo châu Âu vào tình thế đối đầu trực tiếp.

Thủ tướng Orban cho biết: “Chúng ta tổ chức cuộc mít tinh phản chiến vì mối nguy đang hiện hữu. Tôi tin rằng châu Âu đang đối mặt nguy cơ chiến tranh. Chúng ta đang đứng ở ranh giới mong manh của một cuộc xung đột lớn hơn nếu EU “không thay đổi lộ trình”.

Nhà lãnh đạo Hungary, người nhiều lần kêu gọi đàm phán thay vì đối đầu quân sự, tái khẳng định lập trường rằng, giải pháp duy nhất để chấm dứt chiến sự là thông qua đối thoại.

Đông đảo người dân Hungary tham gia cuộc mít tinh phản chiến ở thành phố Gyor ngày 15/11/2025. Ảnh: Euronews.

Trong thông điệp gửi tới người dân Hungary, ông Orban kêu gọi đoàn kết vì mục tiêu “bảo vệ hòa bình” cho đất nước, đồng thời cam kết Budapest sẽ tiếp tục theo đuổi đường lối độc lập, tránh để Hungary bị kéo vào những căng thẳng leo thang tại châu lục. Ông cũng nhấn mạnh rằng hòa bình ở châu Âu không chỉ là vấn đề địa chính trị mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế, năng lượng và an ninh của hàng triệu người dân.

Bài phát biểu của thủ tướng Orban được đưa ra trong bối cảnh tại Hungary và một số quốc gia khác trong EU, các cuộc tranh luận về cách tiếp cận chiến sự Nga–Ukraine đang ngày càng gay gắt. Trong khi một số quốc gia thành viên EU tiếp tục ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev, Budapest duy trì lập trường phản đối các gói hỗ trợ quân sự lớn và thúc đẩy giải pháp ngoại giao, lập trường khiến nước này không ít lần đối đầu với Brussels.

Ngọc Liên

Nguồn: iz.ru, Euronews