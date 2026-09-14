Ông Trump không muốn Mỹ để mất lợi thế AI trước Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 cho rằng chưa cần thiết phải siết chặt quá mức việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhấn mạnh Washington cần duy trì lợi thế trước Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về công nghệ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chưa cần thiết phải siết chặt quá mức việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh chụp màn hình Foxnews.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ireland cuối tuần qua, Tổng thống Trump thừa nhận cần có một số quy định đối với AI, song không đưa ra chi tiết về các biện pháp cụ thể. Ông cho rằng những cảnh báo về tốc độ phát triển AI quá nhanh và thiếu sự giám sát bắt nguồn từ những “lực lượng tiêu cực” mà ông không nêu cụ thể, đồng thời nhấn mạnh: “Ai chiến thắng trong AI sẽ chiến thắng”.

Khi được hỏi liệu có đang xem nhẹ những rủi ro từ AI hay không, ông Trump khẳng định không phải vậy, đồng thời cho rằng AI “sẽ mang lại nhiều điều tốt hơn điều xấu, và nhiều hơn rất nhiều”. Ông nhấn mạnh Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc trong phát triển AI và muốn duy trì lợi thế này.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành (CEO) công ty AI Anthropic, kêu gọi ngành công nghệ giảm tốc độ phát triển AI để các biện pháp an toàn có thời gian bắt kịp. Một số lãnh đạo công nghệ khác, trong đó có Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman, cũng công khai đồng tình với quan điểm này.

AI đang trở thành vấn đề đáng chú ý trong năm bầu cử tại Mỹ, khi nhiều công ty lớn xây dựng mạng lưới các trung tâm dữ liệu trên khắp nước này. Người dân Mỹ thuộc cả hai đảng ngày càng lo ngại về nguy cơ thu hẹp đất nông nghiệp, nguồn nước và chi phí điện tăng do nhu cầu phục vụ các trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn duy trì sự ủng hộ đối với các dự án này.

Liên quan đến vấn đề AI, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thừa nhận cần có “một số giới hạn và biện pháp an toàn” để AI không phát triển ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ không được để mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, bởi điều này sẽ đe dọa an ninh quốc gia. Ông Johnson đề xuất tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo ngành công nghệ để cùng tìm hướng xử lý.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries kêu gọi hành động quyết đoán nhằm làm chậm tốc độ phát triển AI để bảo vệ người dân Mỹ và bảo đảm công nghệ này được phát triển an toàn. Tuy nhiên, cả ông Johnson và ông Jeffries đều chưa đưa ra các biện pháp cụ thể. Những nỗ lực trước đây nhằm áp đặt các quy định đối với ngành công nghệ nhiều lần không đạt kết quả.

Trong khi đó, ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia thuộc Nhà Trắng, cho biết các quan chức phụ trách chính sách an ninh mạng, khoa học và công nghệ dự kiến sẽ họp trong tuần này để thảo luận các bước tiếp theo.

Bích Hồng

Nguồn: Arab News.