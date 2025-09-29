Thu mua phế liệu giá cao TP HCM

Giữa nhịp sống công nghiệp ngày một gấp gáp, nơi mọi thứ cũ kỹ dễ dàng bị quên lãng, có một đơn vị đã lặng lẽ đi ngược dòng. Cường Long Thịnh với hơn 10 năm bền bỉ trên hành trình thu mua và tái chế phế liệu, đang từng ngày góp phần viết nên câu chuyện của một Việt Nam xanh, bền vững và trách nhiệm hơn với môi trường.

Giới thiệu về cty thu mua phế liệu Cường Long Thịnh

Ra đời tại trung tâm công nghiệp Bình Dương, Công Ty TNHH MTV Cường Long Thịnh không chỉ là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực thu mua phế liệu mà còn là đối tác đáng tin cậy của hàng ngàn cá nhân, doanh nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Với quy trình làm việc Chuyên nghiệp – Minh bạch – Nhanh chóng, công ty giúp khách hàng giải phóng không gian, tối ưu chi phí và khai thác giá trị tiềm ẩn từ những thứ đã bị lãng quên.

Cường Long Thịnh không chỉ mang đến dịch vụ, mà còn là một phần trong sứ mệnh vì môi trường

Không đơn thuần là hoạt động thương mại, việc thu mua, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu của Cường Long Thịnh là một hành trình khép kín, bài bản. Từ sắt thép hoen gỉ, nhựa thừa thải, giấy vụn, đồng, nhôm, inox... cho đến thiết bị điện tử đã qua sử dụng... tất cả đều được Cường Long Thịnh “giải cứu” để bước vào một vòng đời mới hữu ích hơn.

Lý do Cường Long Thịnh thu mua phế liệu giá cao hơn các đơn vị khác

Dịch vụ thu mua phế liệu của Cường Long Thịnh rất đa dạng, bao gồm thu mua:

. Sắt thép, gang, hợp kim

. Nhôm, đồng, inox, kim loại tổng hợp

. Giấy vụn, bìa carton, báo cũ

. Nhựa công nghiệp và dân dụng

. Thiết bị điện tử, bo mạch, linh kiện

Không ít khách hàng thắc mắc: “Tại sao Cường Long Thịnh luôn đưa ra mức giá thu mua phế liệu cao hơn so với mặt bằng chung?”. Câu trả lời nằm ở chiến lược kinh doanh dài hạn, minh bạch và có tầm nhìn của công ty.

Dưới đây là những lý do cốt lõi giúp Cường Long Thịnh duy trì được mức giá tốt và ổn định cho khách hàng:

Cường Long Thịnh ra đời khởi nguồn từ tâm huyết “tái sinh tài nguyên cho một tương lai bền vững

+ Nguồn tiêu thụ đầu ra vững vàng, không qua trung gian: Cường Long Thịnh sở hữu hệ thống đối tác tái chế và nhà máy hợp tác lâu năm, nhờ đó phế liệu được chuyển thẳng đến nơi xử lý mà không phải qua tay nhiều bên trung gian.

+ Tối ưu chi phí vận hành, dồn lợi nhuận về cho khách hàng: Với hơn 10 năm kinh nghiệm, quy trình vận hành tại Cường Long Thịnh đã được tinh gọn, bài bản và hiệu quả. Công ty đầu tư xe chuyên dụng, thiết bị bốc xếp hiện đại, đồng thời có đội ngũ nhân sự nội bộ giàu kinh nghiệm. Nhờ đó giảm thiểu tối đa chi phí vận hành, cho phép đẩy giá thu mua lên mức cạnh tranh nhất.

+ Luôn cập nhật giá thị trường: Không áp dụng bảng giá cố định, Cường Long Thịnh liên tục cập nhật giá phế liệu theo thị trường trong và ngoài nước. Khi giá lên, khách hàng bán cho Cường Long Thịnh sẽ là những người đầu tiên được hưởng mức giá mới.

+ Không cắt xén, không ép giá, không tính phí ẩn: Một số đơn vị báo giá cao nhưng khi đến tận nơi lại viện lý do “chất lượng thấp”, “khó vận chuyển”, “số lượng ít” để ép giá. Cường Long Thịnh nói không với chiêu trò này. Chúng tôi cam kết giữ đúng mức giá đã thỏa thuận, minh bạch, không tính thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào.

Vì sao việc tái chế phế liệu ngày càng trở nên cấp thiết?

. Trong một thế giới mà tài nguyên thiên nhiên ngày một cạn kiệt, rác thải ngày một nhiều và ô nhiễm môi trường trở thành mối lo toàn cầu, tái chế là giải pháp tất yêu giúp:

. Giảm áp lực lên tài nguyên tự nhiên: Thay vì tiếp tục đào xới lòng đất, chúng ta có thể tận dụng chính những vật liệu đã qua sử dụng để quay trở lại chuỗi sản xuất.

. Bảo vệ môi trường sống: Tái chế là cách hữu hiệu để ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí.

. Tiết kiệm cho cá nhân và doanh nghiệp: Thanh lý phế liệu không chỉ giúp dọn dẹp không gian mà còn mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ.

. Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Tái chế là nền tảng của mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi không có gì là “rác”, mọi thứ đều có thể trở lại chu kỳ sử dụng.

Quy trình thu mua phế liệu tại Cường Long Thịnh

Cường Long Thịnh hiểu rằng, sự tin tưởng đến từ quy trình rõ ràng. Vì vậy, mỗi bước đều được công ty chuẩn hóa:

+ Tiếp nhận thông tin – khảo sát tận nơi

Liên hệ nhanh qua Zalo, Facebook, Website hoặc Hotline, đội ngũ sẽ có mặt tận nơi để khảo sát số lượng và chủng loại phế liệu.

+ Báo giá, ký hợp đồng minh bạch

Giá thu mua luôn cạnh tranh, cập nhật theo thị trường, không phát sinh chi phí ẩn. Hợp đồng được ký kết rõ ràng để đảm bảo quyền lợi đôi bên.

+ Thu gom nhanh chóng, vận chuyển chuyên nghiệp

Đội xe chuyên dụng và nhân sự giàu kinh nghiệm đảm nhận toàn bộ quá trình. Không để lại bừa bộn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bạn.

+ Thanh toán ngay, bảo mật tuyệt đối

Khách hàng được lựa chọn phương thức thanh toán và luôn nhận đủ, đúng hẹn. Cam kết bảo mật mọi thông tin hợp tác.

Vì sao khách hàng chọn Cường Long Thịnh giữa hàng trăm lựa chọn?

. Giá thu mua cao, điều chỉnh linh hoạt theo thị trường.

. Khảo sát nhanh, báo giá minh bạch, không chi phí ẩn.

. Thanh toán ngay, hợp đồng rõ ràng, pháp lý đầy đủ.

. Ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng thân thiết, doanh nghiệp lớn.

. Dịch vụ tận tâm, hỗ trợ 24/7 kể cả ngày lễ.

Từ bo mạch cũ, linh kiện lỗi thời, đến dây điện bỏ đi hay những thùng sắt vụn lăn lóc trong kho... đừng để chúng mãi là gánh nặng. Hãy để Cường Long Thịnh giúp bạn “dọn sạch” và “tạo giá trị” từ những điều tưởng chừng như đã cũ kỹ.

Công Ty TNHH MTV Cường Long Thịnh

. Địa chỉ: 281/20 KP Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương

.Số điện thoại:

. +84 968 939 888 (Mr. Minh)

. +84 906 929 678 (Mr. Long)

. Email: cuonglongthinh@gmail.com

. Website: https://thumuaphelieuclt.com