Khám sức khỏe, tiêm vắc xin cúm miễn phí cho gần 100 người có công

Sáng 4/8, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và tiêm vắc xin cúm miễn phí cho gần 100 thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh.

Các thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công được khám sức khỏe, tư vấn trước khi tiêm vắc xin cúm.

Tại chương trình, các thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công được các bác sĩ khám sàng lọc, đánh giá tình trạng sức khỏe, khai thác tiền sử dị ứng, rà soát lịch sử tiêm chủng và tư vấn về lợi ích của việc tiêm vắc xin cúm cũng như các loại vắc xin cần thiết phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa khám sàng lọc, tư vấn và chỉ định tiêm vắc xin phù hợp cho người có công.

Theo các bác sĩ, người cao tuổi và người mắc bệnh nền, đặc biệt là thương binh, bệnh binh, là nhóm có nguy cơ cao mắc cúm và gặp các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý mạn tính. Việc tiêm vắc xin cúm hằng năm là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong do cúm.

Hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm của Hệ thống Tiêm chủng VNVC dành cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 27/7 đến 20/8/2026.

Kim Dung