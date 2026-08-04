Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Khám sức khỏe, tiêm vắc xin cúm miễn phí cho gần 100 người có công

Kim Dung
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/8, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và tiêm vắc xin cúm miễn phí cho gần 100 thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh.

Khám sức khỏe, tiêm vắc xin cúm miễn phí cho gần 100 người có công

Sáng 4/8, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và tiêm vắc xin cúm miễn phí cho gần 100 thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh.

Khám sức khỏe, tiêm vắc xin cúm miễn phí cho gần 100 người có công

Các thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công được khám sức khỏe, tư vấn trước khi tiêm vắc xin cúm.

Tại chương trình, các thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công được các bác sĩ khám sàng lọc, đánh giá tình trạng sức khỏe, khai thác tiền sử dị ứng, rà soát lịch sử tiêm chủng và tư vấn về lợi ích của việc tiêm vắc xin cúm cũng như các loại vắc xin cần thiết phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Khám sức khỏe, tiêm vắc xin cúm miễn phí cho gần 100 người có công

Bác sĩ Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa khám sàng lọc, tư vấn và chỉ định tiêm vắc xin phù hợp cho người có công.

Theo các bác sĩ, người cao tuổi và người mắc bệnh nền, đặc biệt là thương binh, bệnh binh, là nhóm có nguy cơ cao mắc cúm và gặp các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý mạn tính. Việc tiêm vắc xin cúm hằng năm là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong do cúm.

Hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm của Hệ thống Tiêm chủng VNVC dành cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 27/7 đến 20/8/2026.

Kim Dung

Từ khóa:

#Vắc xin #Mẹ Việt Nam anh hùng #Khám sức khỏe #Thương binh #Trung tâm #Thanh hóa #Người có công với cách mạng #Tiêm chủng #bệnh binh #Tư vấn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giải pháp hỗ trợ người cao tuổi: NaviCare phát triển thiết bị cảnh báo té ngã, SOS và định vị

Giải pháp hỗ trợ người cao tuổi: NaviCare phát triển thiết bị cảnh báo té ngã, SOS và định vị

Y tế - Sức khỏe
Trong nhiều gia đình Việt Nam, cha mẹ vẫn muốn sống độc lập, tự chăm sóc bản thân và duy trì sinh hoạt quen thuộc mỗi ngày. Tuy nhiên, khi tuổi cao hơn, những rủi ro như té ngã, chóng mặt, quên điện thoại, đi lạc hoặc gặp sự cố khi ở nhà một mình cũng trở thành nỗi lo thường...
Những bác sĩ trẻ “về ngược”

Những bác sĩ trẻ “về ngược”

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Ngày càng có nhiều bác sĩ trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường đã lựa chọn trở về quê hương công tác. Họ từ bỏ những cơ hội thuận lợi ở những tuyến bệnh viện lớn, nơi có môi trường làm việc tốt hơn để trở về khoác lên mình chiếc áo blouse trắng nơi vùng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh