Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên điều trị chửa ngoài tử cung vỡ

Tô Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên điều trị chửa ngoài tử cung vỡ, đánh dấu bước phát triển mới trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở miền núi. 

Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên điều trị chửa ngoài tử cung vỡ

Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên điều trị chửa ngoài tử cung vỡ, đánh dấu bước phát triển mới trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở miền núi.

Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên điều trị chửa ngoài tử cung vỡ

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân V.T.C.

Thành công của ca bệnh có sự hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn từ ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, góp phần khẳng định hiệu quả của công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn giữa tuyến tỉnh với tuyến cơ sở.

Người bệnh là chị V.T.C., 32 tuổi, ở xã Tam Lư, nhập viện ngày 27/7/2026 theo dõi chửa ngoài tử cung. Kết quả siêu âm ghi nhận buồng trứng phải có khối chửa kích thước khoảng 18x20mm, không có tim thai. Sau thời gian theo dõi, đến ngày 4/8, bệnh nhân xuất hiện đau bụng tăng, bụng chướng nhẹ, siêu âm cho thấy lượng dịch trong ổ bụng nhiều, nghi ngờ chửa ngoài tử cung vỡ.

Trước diễn biến của bệnh, các bác sĩ đã hội chẩn với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Dưới sự hỗ trợ trực tiếp của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn đã tiến hành nội soi, xử trí thành công trường hợp chửa ngoài tử cung vỡ, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên điều trị chửa ngoài tử cung vỡ

Bác sĩ CKII Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn cho biết, đây là ca phẫu thuật nội soi đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển kỹ thuật cao của bệnh viện. Thành công này không chỉ thể hiện sự nỗ lực của tập thể cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện trong việc làm chủ kỹ thuật mới, mà còn minh chứng cho hiệu quả của sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông qua hoạt động chỉ đạo tuyến, “cầm tay chỉ việc” và chuyển giao kỹ thuật.

Việc triển khai thành công kỹ thuật ngay tại tuyến cơ sở giúp người dân miền núi được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí, thời gian chuyển tuyến và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời đối với các trường hợp cấp cứu sản khoa nguy hiểm.

Tô Hà

Từ khóa:

#Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa #Thành công #Phẫu thuật nội soi #Cung #Đầu tiên #Điều trị #Hỗ trợ #quan sơn #thực hiện #Phát triển

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế đề xuất 8 nhóm chính sách trong sửa đổi Luật hiến, ghép mô, tạng

Bộ Y tế đề xuất 8 nhóm chính sách trong sửa đổi Luật hiến, ghép mô, tạng

Y tế - Sức khỏe
Thực tế hiện nay cả nước vẫn có hàng chục nghìn người mắc các bệnh lý liên quan có chỉ định ghép tạng, trong khi nguồn tạng hiến lại rất khan hiếm. Điều đó đòi hỏi các cơ quan liên quan tiếp tục có những giải pháp phù hợp từ truyền thông, tư vấn vận động đến điều chỉnh các...
Giải pháp hỗ trợ người cao tuổi: NaviCare phát triển thiết bị cảnh báo té ngã, SOS và định vị

Giải pháp hỗ trợ người cao tuổi: NaviCare phát triển thiết bị cảnh báo té ngã, SOS và định vị

Y tế - Sức khỏe
Trong nhiều gia đình Việt Nam, cha mẹ vẫn muốn sống độc lập, tự chăm sóc bản thân và duy trì sinh hoạt quen thuộc mỗi ngày. Tuy nhiên, khi tuổi cao hơn, những rủi ro như té ngã, chóng mặt, quên điện thoại, đi lạc hoặc gặp sự cố khi ở nhà một mình cũng trở thành nỗi lo thường...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh