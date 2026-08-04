Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên điều trị chửa ngoài tử cung vỡ

Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi đầu tiên điều trị chửa ngoài tử cung vỡ, đánh dấu bước phát triển mới trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở miền núi.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân V.T.C.

Thành công của ca bệnh có sự hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn từ ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, góp phần khẳng định hiệu quả của công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn giữa tuyến tỉnh với tuyến cơ sở.

Người bệnh là chị V.T.C., 32 tuổi, ở xã Tam Lư, nhập viện ngày 27/7/2026 theo dõi chửa ngoài tử cung. Kết quả siêu âm ghi nhận buồng trứng phải có khối chửa kích thước khoảng 18x20mm, không có tim thai. Sau thời gian theo dõi, đến ngày 4/8, bệnh nhân xuất hiện đau bụng tăng, bụng chướng nhẹ, siêu âm cho thấy lượng dịch trong ổ bụng nhiều, nghi ngờ chửa ngoài tử cung vỡ.

Trước diễn biến của bệnh, các bác sĩ đã hội chẩn với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Dưới sự hỗ trợ trực tiếp của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn đã tiến hành nội soi, xử trí thành công trường hợp chửa ngoài tử cung vỡ, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hải Triều, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn cho biết, đây là ca phẫu thuật nội soi đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển kỹ thuật cao của bệnh viện. Thành công này không chỉ thể hiện sự nỗ lực của tập thể cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện trong việc làm chủ kỹ thuật mới, mà còn minh chứng cho hiệu quả của sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông qua hoạt động chỉ đạo tuyến, “cầm tay chỉ việc” và chuyển giao kỹ thuật.

Việc triển khai thành công kỹ thuật ngay tại tuyến cơ sở giúp người dân miền núi được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí, thời gian chuyển tuyến và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời đối với các trường hợp cấp cứu sản khoa nguy hiểm.

Tô Hà