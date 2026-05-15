Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của công ty Pharmedic

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3.

Lô thuốc vi phạm có số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Cục Quản lý dược yêu cầu các đơn vị thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch này. Theo Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM, lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi còn tồn ở cơ sở. Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc bị thu hồi trên tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã nhận lô thuốc nêu trên.

Tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11/5.

Xử lý lô thuốc bị thu hồi; chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý dược cũng giao cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi này, thông báo và tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi, trả thuốc cho cơ sở đã cung cấp thuốc.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi nêu trên, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thu-hoi-toan-quoc-lo-thuoc-nho-mat-natri-clorid-09-cua-cong-ty-pharmedic-102260515112112313.htm