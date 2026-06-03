Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng xã hội trong xây dựng xã, phường không ma túy.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân và tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương nhằm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy theo phương châm “phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa là trọng yếu, thường xuyên; thực hiện hiệu quả yêu cầu “3 giảm, 3 tăng: Giảm nguồn cung, giảm nguồn cầu, giảm tác hại của ma túy; Tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”.

Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động và hiệu quả thực tiễn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động cấp tỉnh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026: Lễ mít tinh và giải chạy phong trào toàn tỉnh, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 kết hợp truyền thông số và hoạt động hưởng ứng “Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy”; Chủ trì tham mưu kết nối trực tuyến nghi lễ Chào cờ trực tuyến toàn quốc kết nối từ Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến điểm cầu trên toàn tỉnh bảo đảm trang nghiêm, an toàn, đúng nghi thức quốc gia (dự kiến ngày 27/6/2026).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường phối hợp với các lực lượng, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu.

UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Xem kế hoạch tại đây.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)