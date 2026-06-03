Ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy các cơ quan đảng, đảng ủy UBND cấp tỉnh

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy các cơ quan đảng, đảng ủy Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh (Quyết định số 168-QĐ/TW), có các Phụ lục kèm theo.

Quyết định số 168-QĐ/TW nêu: Tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo đảng ủy các cơ quan đảng, đảng ủy Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ Quyết định này để ban hành Quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế có liên quan phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy các cơ quan đảng, đảng ủy Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định này.

Theo Phụ lục 01 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy các cơ quan Đảng cấp tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng cấp tỉnh là cấp uỷ trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, các hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng các cơ quan, đơn vị, tổ chức vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất, kiến nghị với tỉnh ủy về những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của cấp trên đối với đảng bộ, các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ.

Phụ lục 02 về Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng cấp tỉnh nêu rõ nguyên tắc làm việc: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể Thường trực Đảng ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Đối với những chủ trương công tác, vấn đề quan trọng, vượt thẩm quyền phải xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; khi bàn về nhân sự diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý mà các thành viên Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy có ý kiến khác nhau, qua thảo luận không thống nhất (biểu quyết không đạt đa số quá bán) thì báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau đó với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy.

Cá nhân được quyền phát biểu và bảo lưu ý kiến của mình, nhưng phải chấp hành nghị quyết của tập thể. Ý kiến bảo lưu có thể được phản ánh lên cấp trên, nhưng không được tuyên truyền, phổ biến ra bên ngoài.

Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tập thể Thường trực Đảng ủy giải quyết các công việc thường xuyên và các công việc đã được Ban Thường vụ Đảng ủy phân cấp, ủy quyền; đối với các vấn đề quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy thì phải báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định.

Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy; có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy.

Về thực hiện chương trình công tác, Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nêu rõ: Đảng ủy, Ban Thường vụ, các tập thể làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác đã được tập thể thông qua; theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên hoặc khi có yêu cầu đột xuất. Đảng ủy xây dựng chương trình công tác toàn khoá và hằng năm.

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc theo chương trình công tác toàn khoá, hằng năm, 6 tháng, hằng quý, hằng tháng (có điều chỉnh khi cần thiết). Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức đảng trực thuộc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ, các tập thể.

Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy căn cứ chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các tập thể chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của mình, tăng cường làm việc với cấp dưới và cơ sở; thường xuyên tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký (19/5/2026).

Theo TTXVN