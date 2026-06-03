Ứng dụng chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật, các cấp, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (CĐS) trong công tác tuyên truyền, góp phần giúp người dân tiếp cận nội dung nhanh chóng, dễ hiểu và thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt tuyên truyền về mã QR hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh.

Cùng với những phương pháp tuyên truyền, vận động truyền thống như qua các buổi hội họp, phát tờ rơi hay hệ thống loa truyền thanh cơ sở,... Đồn Biên phòng Bát Mọt đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại khu vực biên giới, cụ thể hóa mô hình “Bộ đội biên phòng - đồng hành CĐS nơi biên giới”.

Theo đó, đơn vị đã triển khai mô hình “Thông tin biên cương số” với nhiều nội dung thiết thực, trực quan và dễ tiếp cận; triển khai dán mã QR hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh, thông qua hệ thống mã QR, pano điện tử và các nền tảng số. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giới thiệu đến Nhân dân những thông tin cơ bản về chủ quyền biên giới quốc gia, hệ thống mốc giới do đơn vị quản lý. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ đường biên, cột mốc. Mô hình “Thông tin biên cương số” là một trong những hoạt động thiết thực của đồn trong hành trình xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với CĐS, góp phần hỗ trợ Nhân dân ở khu vực biên giới từng bước tiếp cận, sử dụng công nghệ số một cách thuận tiện, hiệu quả.

Trong bối cảnh CĐS đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã xác định CĐS trong công tác PBGDPL là tất yếu khách quan, một trong những giải pháp quan trọng, có tính đột phá để thay đổi phương thức dựa trên sự phát triển của công nghệ số giúp cho hoạt động PBGDPL thoát khỏi lối mòn truyền thống, chuyển từ “truyền thụ một chiều” sang tương tác đa chiều, linh hoạt và hiện đại. Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 23/10/2025 về triển khai thực hiện Đề án “CĐS trong công tác PBGDPL giai đoạn 2025-2030” trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện, gắn với các chương trình, đề án lớn về truyền thông chính sách, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác này.

Trong quá trình triển khai, công tác tổ chức, kiện toàn nguồn nhân lực phục vụ CĐS được đặc biệt chú trọng. Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh công nhận 198 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh với sự tham gia của lãnh đạo nhiều sở, ngành; 4.293 mạng lưới tuyên truyền pháp luật ở cơ sở được củng cố là nền tảng quan trọng để triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin. Các nền tảng số phục vụ PBGDPL cũng được duy trì và khai thác hiệu quả. Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh tiếp tục được cập nhật thường xuyên với nhiều nội dung như: giới thiệu văn bản pháp luật mới, hỏi - đáp pháp luật, thông tin hoạt động PBGDPL, tài liệu tuyên truyền.

Với những giải pháp đồng bộ và cách làm linh hoạt, việc đẩy mạnh CĐS trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần lan tỏa tri thức pháp luật trong cộng đồng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, hướng tới xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật trong thời đại số.

Bài và ảnh: Tiến Đạt