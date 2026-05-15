Thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong (vi phạm mức độ 3).

Thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Công ty Pharmedic.

Cụ thể, lô thuốc Dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị thu hồi có số Giấy đăng ký lưu hành: 893100060724, số lô: 10370725, ngày sản xuất: 14/7/2025, hạn dùng: 14/01/2028 do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Trước đó, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu sản phẩm tại Quầy thuốc Kim Liên (xã Trà Giang) kiểm nghiệm. Kết quả sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong (vi phạm mức độ 3).

Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục lấy mẫu bổ sung đối với lô sản phẩm trên. Kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi nêu trên còn tồn tại cơ sở; báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gửi về Cục và Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi trong vòng 7 ngày.

Cục Quản lý Dược đồng thời gửi thông báo thu hồi lô thuốc bị thu hồi nêu trên tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã nhận lô thuốc nêu trên; thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, hoàn thành trong thời hạn 30 ngày.

Công ty cần gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thu hồi của lô thuốc nêu trên về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 3 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thu hồi.

Cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi nêu trên. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi nêu trên, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát công ty thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định; đồng thời đánh giá hiệu quả của việc thu hồi thuốc (việc thu hồi đã triệt để chưa, sản phẩm còn có khả năng vẫn tiếp tục được lưu hành, sử dụng và có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng hay không).

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố, y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc về thông tin thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên./.

#Thu hồi #Cục quản lý dược #cơ sở #Sản phẩm #Chất lượng #Sở y tế #Chỉ tiêu #Quảng ngãi #Vi phạm #Công ty

