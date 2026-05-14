Ấm tình người nơi hành lang bệnh viện

Giữa những lo toan về bệnh tật, những suất cơm, bát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa không chỉ giúp người bệnh vơi bớt chi phí sinh hoạt, mà còn tiếp thêm sự động viên trong những ngày tháng bám viện dài ngày.

Những suất cơm miễn phí được các thành viên nhóm thiện nguyện Thiện Tâm trao tận tay bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

5 giờ sáng, trước sảnh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã có người qua lại. Trong ánh đèn còn chưa tắt hẳn, các thành viên nhóm thiện nguyện “Anh em TH” tất bật chia cháo vào cốc, xếp bánh mì thành từng phần nhỏ để kịp giờ phát cho bệnh nhi và người nhà. Mọi người vừa làm, vừa tính toán hôm nay khoa nào đông bệnh nhi hơn thường lệ để kịp phân bổ suất cháo. Phần lớn thành viên trong nhóm là phụ nữ, có người bán hàng nhỏ, người làm công nhân, người đã nghỉ hưu, người lớn tuổi nhất đã 67. Họ giữ thói quen dậy từ sớm, tự đi chợ chọn thực phẩm rồi chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho bệnh nhi và người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Nhóm thiện nguyện “Anh em TH” do bà Tôn Kiều Nga thành lập từ năm 2021 khi thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ban đầu chỉ là vài nồi cháo hỗ trợ người nhà bệnh nhân trong thời gian giãn cách nhưng rồi hoạt động đã được duy trì đều đặn đến hôm nay. Vào thứ hai, thứ tư hằng tuần, nhóm phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Thực đơn thay đổi theo từng buổi với cháo bò, cháo thịt, cháo bí đỏ để phù hợp với trẻ nhỏ. Thứ ba, nhóm phát bánh mì và cháo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trung bình mỗi buổi, nhóm chuẩn bị khoảng 500 suất.

Nếu ở Bệnh viện Nhi, những suất cháo nóng chủ yếu dành cho các em nhỏ và người nhà chăm bệnh nhân, thì tại Trung tâm Thận lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những hộp cơm miễn phí lại đồng hành cùng nhiều bệnh nhân trong hành trình điều trị kéo dài. Không còn không khí tất bật như khu phát cháo buổi sớm, hành lang Trung tâm Thận lọc máu buổi sáng thường lặng hơn. Nhiều người ngồi tựa lưng vào tường sau ca lọc máu kéo dài nhiều giờ, vài người tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ đến lượt điều trị tiếp theo.

9 giờ sáng thứ sáu ngày 8/5, ở góc cuối dãy hành lang Trung tâm Thận lọc máu, chị Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng nhóm thiện nguyện “Thiện Tâm” cùng các thành viên tất bật chuẩn bị hơn 100 suất cơm miễn phí để phát cho bệnh nhân và người nhà. Để phù hợp với chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân chạy thận, các suất ăn được chuẩn bị theo thực đơn riêng tại bếp trong bệnh viện. Thành viên trong nhóm chủ yếu phụ trách vận chuyển rồi trực tiếp mang cơm đến từng khu điều trị. Nhận hộp cơm nóng trên tay, nhiều người chỉ kịp hỏi nhau vài câu ngắn rồi lại lặng lẽ trở về ghế chờ.

Hoạt động này được nhóm “Thiện Tâm” duy trì đều đặn mỗi tuần một lần từ năm 2023 đến nay, với hơn 5.000 suất cơm miễn phí được trao mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Tuyết cho biết ban đầu nhóm mang tên “Thiện Nhân”, theo tên người con trai thứ hai của chị. Sau này, nhóm đổi tên thành “Thiện Tâm” với mong muốn giữ lại tinh thần sẻ chia từ những điều bình dị nhất.

Ở Trung tâm Thận lọc máu, nhiều bệnh nhân phải xuống viện 2 - 3 lần mỗi tuần để điều trị. Những ngày bám viện kéo dài khiến chi phí thuốc men, đi lại, ăn uống và sinh hoạt trở thành gánh nặng thường trực với nhiều gia đình, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Kiên Cường (sinh năm 2004), trú tại xã Nga Sơn, là một trường hợp như vậy. Cường bị bại não từ nhỏ, thuộc diện bảo trợ xã hội với mức trợ cấp 720.000 đồng mỗi tháng. Bố mất năm 2021, mẹ trở thành chỗ dựa chính của ba anh em trong gia đình. Những ngày đưa con xuống viện chạy thận, mẹ Cường gần như ở cạnh con 24/24 giờ. Để có thêm tiền thuốc men, đi lại, chị tranh thủ bán gạo. Với những gia đình như vậy một suất cơm miễn phí giúp họ vơi bớt phần nào chi phí trong những ngày bám viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 10 nhóm thiện nguyện duy trì phát cơm, cháo miễn phí thường xuyên cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Các hoạt động chủ yếu được tổ chức theo hình thức phát trực tiếp tại bệnh viện vào ba khung giờ cố định, sáng 6 giờ 30 phút, trưa 10 giờ và chiều 16 giờ 30 phút. Mỗi nhóm một cách làm, một khung giờ khác nhau nhưng đều gặp nhau ở sự bền bỉ. Không phải suất cơm nào cũng đầy đặn thịt cá, nhưng giữa những hành lang bệnh viện luôn đặc quánh nỗi lo về bệnh tật và tiền viện phí, những hộp cơm mang theo sự sẻ chia rất thật.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết, hơn 6 năm qua, bệnh viện đã phối hợp với nhiều nhóm thiện nguyện duy trì chương trình “Bữa cơm 0 đồng” và nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại bệnh viện. Tính đến nay, hơn 230.607 suất ăn từ thiện cùng 44.992 suất quà đã được trao tận tay người bệnh và người nhà bệnh nhân. Bên cạnh đó, hơn 800 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kinh phí điều trị kịp thời với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

“Mỗi suất cơm giá trị không lớn, nhưng trong hoàn cảnh nhiều gia đình phải chắt chiu từng khoản tiền thuốc men, đi lại và sinh hoạt, đó là sự hỗ trợ rất thiết thực. Có những người nhà bệnh nhân ở viện hàng tháng trời, cuộc sống gần như đảo lộn hoàn toàn vì bệnh tật. Vì vậy, ngoài việc giúp họ vơi bớt chi phí, những bữa cơm miễn phí còn là sự sẻ chia, động viên để người bệnh và người nhà có thêm tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”, thạc sĩ Nguyễn Văn Hòa chia sẻ.

Giữa tiếng xe đẩy bệnh nhân, tiếng máy chạy thận, những cuộc điện thoại hỏi vay tiền... những “Bếp ăn 0 đồng” đã giúp nhiều người vơi bớt phần nào gánh nặng trong những ngày bám viện, để họ thấy mình không còn cô đơn.

Bài và ảnh: Tăng Thúy