Không để thuốc giả len lỏi vào đời sống

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm ngày càng phát triển, tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng trên, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm về thuốc giả, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân.

Công an tỉnh triệt phá, bắt giữ các đối tượng trong một đường dây buôn bán thuốc giả.

Theo đánh giá của ngành chức năng, thuốc giả hiện nay không chỉ dừng lại ở việc làm nhái bao bì đơn giản, mà còn được sản xuất với công nghệ tinh vi hơn, khó phân biệt bằng mắt thường. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý ham rẻ hoặc thiếu hiểu biết của người tiêu dùng để đưa hàng giả ra thị trường. Không chỉ thuốc tân dược, nhiều loại thực phẩm chức năng, thuốc đông y, thảo dược cũng bị làm giả, thổi phồng công dụng. Điều đáng nói là các sản phẩm này thường được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, gây khó khăn cho công tác kiểm soát. Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tạo nhiều thuận lợi cho người tiêu dùng, mở ra cơ hội lớn cho hoạt động kinh doanh, nhưng cũng tạo ra “mảnh đất màu mỡ” cho các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm. Trên địa bàn tỉnh, thực tế cho thấy nhiều đối tượng đã lợi dụng các nền tảng trực tuyến để buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Một trong những hành vi phổ biến là việc các đối tượng lập tài khoản ảo trên các sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội để rao bán thuốc. Các gian hàng này thường không công khai đầy đủ thông tin pháp lý, sử dụng địa chỉ và số điện thoại không xác thực. Người bán dễ dàng “biến mất” sau khi giao dịch, khiến việc truy vết và xử lý gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nhiều tài khoản còn sử dụng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ giả mạo để tạo lòng tin với người mua. Các sản phẩm thường được giới thiệu như “thuốc gia truyền”, “đặc trị”, “khỏi bệnh 100%”, đánh vào tâm lý người bệnh. Điển hình cho các vụ việc gần đây là đầu năm 2026 các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh đã triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc giả quy mô lớn. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi như livestream ở nước ngoài, lập xưởng ở vùng hẻo lánh và lợi dụng sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm. Hay như ngày 28/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm (viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992, trú phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội) cầm đầu.

Tiếp đó, ngày 30/1/2026 Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội khám xét thêm 4 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại TP Hà Nội, thu giữ hàng nghìn hộp thuốc và thực phẩm chức năng các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp... do Nguyễn Văn Xuân (SN 1995, trú phường Bằng Liệt, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990, trú phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 7.170 hộp thuốc và thực phẩm chức năng các loại; 1.120kg viên nén (tương đương hơn 2,5 triệu viên nén); hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các loại nguyên liệu phụ gia khác. Với số lượng nguyên liệu này, nếu sản xuất thành phẩm và bán ra thị trường, các đối tượng có thể thu lợi khoảng 150 tỉ đồng. Khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường lượng hàng hóa rất lớn, thu lợi hơn 50 tỉ đồng.

Một vụ việc khác gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Với thủ đoạn gắn mác “bài thuốc gia truyền 3 đời” do cựu nhân viên ngân hàng Hoàng Văn Toàn cầm đầu đã lừa gần 87.000 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 227 tỷ đồng. Không chỉ mất tiền oan, nhiều người bệnh còn phải đối mặt với di chứng sức khỏe nghiêm trọng. Cơ quan điều tra ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng “thảo dược” Hoàng Minh Đường bị phù nề, hoại tử da và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng thuốc giả, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ trọng tâm với các đợt cao điểm được tổ chức thường xuyên, tập trung vào các cơ sở kinh doanh dược phẩm, kho hàng và các tuyến vận chuyển. Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường và y tế được đẩy mạnh, tạo thành mạng lưới kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập khẩu đến phân phối. Đặc biệt, tỉnh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý dược phẩm, như truy xuất nguồn gốc, kiểm tra mã vạch, giúp người dân dễ dàng xác thực sản phẩm.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: "Những loại thuốc giả đều không có giá trị về y học, các nạn nhân vì niềm tin mà bị lừa, nhưng khi sử dụng các loại thuốc này không chỉ không khỏi bệnh mà có những tác dụng phụ gây tổn hại đến sức khỏe. Lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán, sản xuất thuốc giả”.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh và nhà thuốc tăng cường kiểm soát nguồn thuốc, chỉ nhập từ các đơn vị phân phối hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức. Đồng thời, các chuyên gia khuyến cáo, để tránh mua phải thuốc giả, người dân cần lựa chọn các nhà thuốc uy tín, có giấy phép hoạt động rõ ràng. Khi mua thuốc, nên kiểm tra kỹ bao bì, hạn sử dụng, tem chống giả và hóa đơn, chứng từ. Ngoài ra, không nên tin vào các quảng cáo “thần dược” trên mạng xã hội, đặc biệt là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Bài và ảnh: Lê Nụ