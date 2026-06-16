Thu hồi 45 mỹ phẩm nổi tiếng do 4 công ty ở Hà Nội và TPHCM phân phối

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có liên tiếp 4 quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu huỷ toàn quốc 45 loại mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức, trong đó có nhiều mặt hàng nổi tiếng như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Quyết định số 2224/QLD-MP ngày 12/6/2026, 20 sản phẩm của Công ty TNHH ALICE CAO (TP Hà Nội) bị đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc. Đáng chú ý có sữa rửa mặt Hadalabo Foaming Facial Cleanser, kem chống nắng Anessa Perfect UV Sunscreen và kem đánh răng Aquafresh Clear Mint. Phần lớn các sản phẩm này được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm trong giai đoạn tháng 3-4/2025.

Danh sách mỹ phẩm thuộc diện thu hồi của Công ty TNHH ALICE CAO (TP Hà Nội).

Quyết định số 2222/QLD-MP ngày 12/6/2026, Công ty TNHH IWON Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) phải thu hồi, tiêu hủy 10 sản phẩm thương hiệu TIA'M, gồm sữa rửa mặt Snail & Azulene Low pH Cleanser, tinh chất Pore Minimizing 21 Serum và kem dưỡng Deep Hydration Glow Cream.

Riêng dòng kem dưỡng Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus của đơn vị này bị xác định sai phạm về công thức so với hồ sơ gốc.

Danh sách mỹ phẩm thuộc diện thu hồi, tiêu hủy của Công ty TNHH IWON Việt Nam (TP Hồ Chí Minh).

Quyết định số 2225/QLD-MP ngày 12/6/2026, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm (TP Hà Nội) phải tiêu hủy 9 sản phẩm, trong đó 8 loại thuộc thương hiệu ReiHaku Hatomugi của Nhật Bản như nước tẩy trang, sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm.

Danh sách mỹ phẩm thuộc diện thu hồi, tiêu hủy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm (TP Hà Nội).

Quyết định số 2223/QLD-MP ngày 12/6/2026, Công ty TNHH X.C.G.G (TP Hồ Chí Minh) phải thu hồi, tiêu hủy 6 loại mỹ phẩm, bao gồm tinh chất TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum và kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation do lỗi hồ sơ.

Danh sách mỹ phẩm thuộc diện thu hồi, tiêu hủy của Công ty TNHH X.C.G.G (TP Hồ Chí Minh).

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH ALICE CAO phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 20 sản phẩm nêu trên;

Công ty TNHH IWON Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 10 sản phẩm nêu trên; Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 9 sản phẩm nêu trên;

Công ty TNHH X.C.G.G phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 6 sản phẩm nêu trên; Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty trên phải tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; đồng thời gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy 06 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội giám sát Công ty TNHH ALICE CAO; Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026;

Đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH IWON Việt Nam, Công ty TNHH X.C.G.G trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.

LP (Nguồn: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế)