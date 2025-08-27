Thông tuyến đường 521C, 521B đoạn qua xã Pù Luông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, tuyến tỉnh lộ 521C, 521B và một số tuyến đường trên địa bàn xã Pù Luông sáng 26/8 bị sạt lở nghiêm trọng. Với sự khẩn trương vào cuộc của chính quyền địa phương, cùng với các lực lượng chức năng, ngay trong đêm 26/8, những điểm sạt lở đã được khẩn trương dọn dẹp đảm bảo giao thông thông suốt cho người và phương tiện.

Đến 21 giờ ngày 26/8, những điểm sạt lở mái taluy đường giao thông, đã được khẩn trương dọn dẹp đảm bảo giao thông thông suốt cho người và phương tiện.

Theo đó, tuyến tỉnh lộ 521C đoạn qua thôn Đanh, thôn Tân Thành bị sạt lở taluy dương đường khoảng 20m3 đất đá; tuyến đường 521B đoạn dốc cổng trời bị sạt lở taluy dương đường khoảng 10m3đất đá; tuyến đường Lũng Niêm (cũ) đi khu du lịch Bản Đôn sạt lở taluy dương khoảng 15m3 đất đá; tuyến đường thôn Kho Mường sạt lở khoảng 20m3đất đá, gây tắc nghẽn cục bộ... và một số tuyến đường du lịch khác ở Pù Luông cũng bị sạt lở nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 5 gây ra.

UBND xã Pù Luông huy động máy xúc xử lý điểm sạt lở do mưa bão gây ra trên địa bàn xã.

Ông Trần Duy Tiến, Chủ tịch UBND xã Pù Luông, cho biết: ngay sau khi xảy ra sự cố gây tắc trên các tuyến đường, UBND xã đã huy động nhân lực, đưa máy móc, thiết bị xử lý sự cố, thông đường theo phương án đã chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm thông xe trong thời gian sớm nhất.

Phương tiện máy móc được huy động vào thực hiện di chuyển đất đá sạt lở để thông đường sớm nhất.

Đến 21 giờ ngày 26/8, những điểm sạt lở đã được khẩn trương dọn dẹp đảm bảo giao thông thông suốt cho người và phương tiện, đặc biệt là những vị trí nằm trên đường tỉnh lộ, trục xã. Cùng với đó, UBND xã đã bố trí lực lượng chức năng, thực hiện túc trực, canh gác hướng dẫn người và phương tiện không đi qua các vị trí có nguy cơ bị sạt lở cao, các điểm cầu tràn bị ngập trên địa bàn xã.

Tiến Đông