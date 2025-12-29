Xây dựng lớp thanh niên Thanh Hóa có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tri thức, khát vọng phát triển

Sáng 29/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Trung ương Đoàn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại đại hội.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các xã, phường trong tỉnh; đại diện Tỉnh đoàn Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), cùng 360 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng các đại biểu dự đại hội.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cùng các đại biểu dự đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh phát biểu khai mạc đại hội.

Giai đoạn 2022-2025, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được coi trọng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đại diện Đoàn Chủ tịch báo cáo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Các phong trào hành động cách mạng phát triển sâu rộng, thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh triển khai 42.816 công trình, phần việc thanh niên, thu hút hơn 3,6 triệu lượt thanh thiếu niên tham gia, với tổng nguồn lực ước tính trên 59,3 tỷ đồng.

Các hoạt động tình nguyện được triển khai rộng khắp, đa dạng, linh hoạt, để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng. Tính từ năm 2022 đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã trao 60.000 suất quà, vận động 26.000 lượt ĐVTN hiến 17.000 đơn vị máu; khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 20.000 người dân; huy động nguồn lực an sinh xã hội trên 40 tỷ đồng; thành lập 448 đội hình thanh niên tình nguyện với 8.560 lượt tham gia, hỗ trợ gần 20.000 lượt người...

Các đại biểu dự đại hội.

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo từng bước đi vào chiều sâu, phát huy tiềm năng trí tuệ và chuyển đổi số trong thanh niên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.300 hoạt động phát huy sáng kiến, với trên 120.000 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất, hàng trăm giải pháp tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, nhiều công trình đoạt giải cao trong nước và quốc tế.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Cùng với đó, các chương trình đồng hành với thanh niên cũng được triển khai toàn diện, sát với nhu cầu thực tiễn. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên có chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ chuyên môn, có tinh thần nhiệt huyết đang trở thành lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nguồn cán bộ kế cận tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp...

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội đặt mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Thanh Hóa có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tri thức, khát vọng, kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của thanh niên góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Các đại biểu tham luận tại đại hội.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XIX; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay ở các tổ chức cơ sở Đoàn. Đồng thời, đề xuất các giải pháp và thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới với phương châm “3 gần - 5 phải - 4 không”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa cho thế hệ trẻ; tập trung xây dựng lớp thanh niên Thanh Hóa, lớp thanh niên mới yêu nước, có lý tưởng, có đạo đức, có bản lĩnh; xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội.

Về phong trào hành động, đồng chí yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả phong trào tuổi trẻ Thanh Hóa tiên phong trong kỷ nguyên mới theo hướng rõ mục tiêu, rõ nội dung, rõ sản phẩm đầu ra phù hợp với đặc thù của địa phương. Nêu cao tinh thần tiên phong của Đoàn Thanh niên trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp, cách làm mới để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của Đoàn, chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, khắc phục triệt để tình trạng “báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng”. Đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là đổi mới triệt để việc theo dõi, đánh giá, xếp loại chi đoàn, xếp loại đoàn viên theo hướng thực chất, minh bạch qua các công cụ số.

Các đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đồng tình với 2 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ đột phá được đại hội xác định và yêu cầu các cấp bộ Đoàn tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt trên tinh thần tăng hành động, ít khẩu hiệu và nhiều kết quả.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Thanh Hóa cần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ Đoàn phải thực sự gắn bó với thanh niên, bám sát cơ sở, kết nối mạnh mẽ trên không gian số, chủ động lắng nghe, thường xuyên, đối thoại, gương mẫu, dám chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả công việc được giao theo đúng tinh thần “3 gần - 5 phải - 4 không”.

Tại đại hội, thay mặt Trung ương Đoàn, đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả, thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhấn mạnh đường hướng, mục tiêu phát triển tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tập trung cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động trọng tâm, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác Đoàn và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ ĐVTN trong tỉnh. Tập trung nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cao cảnh giác trước những thông tin xấu độc, nhất là trên môi trường mạng; cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng thanh niên thời kỳ mới “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”.

Các đại biểu dự đại hội.

Không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm tiếp cận sâu rộng tới các nhóm thanh thiếu niên. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hướng phong trào thanh niên phát triển theo chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh. Đồng thời, tập trung củng cố, xây dựng các cấp bộ Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động. Có giải pháp đột phá thu hút, tập hợp đồng đảo thanh niên trên mọi lĩnh vực, địa bàn với tinh thần “không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức đoàn, hội”.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt, tăng cường phối hợp để Đoàn Thanh niên tiếp tục củng cố tổ chức, đưa phong trào thanh niên của tỉnh tiếp tục phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội và trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội và trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa mang dòng chữ “Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo chung sức xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Đại hội đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 49 đồng chí; kết quả bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phong Sắc