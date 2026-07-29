Tuổi trẻ Thanh Hóa “Nâng bước em đến trường”

“Nâng bước em đến trường” là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Hóa và các chi đoàn lực lượng vũ trang địa phương, nổi bật với việc trao học bổng, đồ dùng học tập và nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó... Thông qua đó, tiếp thêm nguồn lực và cơ hội đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn xã Thọ Xuân trao biển hỗ trợ mô hình “Em nuôi của Đoàn” cho em Đỗ Ích Quang Thiện, thôn Xuân Phả 2, xã Thọ Xuân.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thọ Xuân, không được may mắn như nhiều bạn học cùng trang lứa, từ nhỏ, em Đỗ Ích Quang Thiện, sinh năm 2017, trú tại thôn Xuân Phả 2 đã sớm thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Hiện tại, em đang sống trong căn nhà nhỏ cùng bà nội. Mặc dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng em luôn chăm ngoan, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Để cánh cổng đến trường của em không khép lại, Đoàn xã Thọ Xuân đã nhận đỡ đầu em Thiện theo mô hình “Em nuôi của Đoàn”, với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình em, đồng thời tiếp thêm động lực để em Thiện yên tâm học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Bám sát thực hiện Đề án “Cùng em đến trường” của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, thời gian qua, chi đoàn Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành với các học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, em Vi Văn Quy, xã Thanh Quân chính là một trong các trường hợp đã được chi đoàn Công an xã hỗ trợ trao học bổng để em tiếp tục hiện thực hóa ước mơ tại giảng đường đại học. Cùng với đó, em Quy cũng nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của Đoàn xã, cấp ủy, chính quyền về vật chất lẫn tinh thần, qua đó đã giúp em từng bước vượt qua khó khăn, tích cực vươn lên và luôn đạt thành tích cao trong các năm học.

Tại xã Hải Lĩnh, trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Lê Ngọc Minh Tuấn và gia đình, Công an phường Hải Lĩnh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng cháu. Hằng tháng, Chi hội Phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên Công an phường trực tiếp đến thăm hỏi, động viên trao tặng số tiền hỗ trợ cố định 500.000 đồng/tháng cùng một số phần quà vào các dịp như trung thu, khai giảng năm học mới, tết thiếu nhi... nhằm tạo điều kiện, động viên tinh thần giúp cháu học tập tốt hơn. Được biết, cháu Lê Ngọc Minh Tuấn là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Hải Lĩnh và liên tục nhiều năm liền nhận được học bổng của nhà trường, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Song, cháu Lê Ngọc Minh Tuấn lại có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố cháu mất đã nhiều năm, mẹ cháu là lao động chính trong gia đình nuôi 3 anh chị em ăn học nhưng sức khỏe yếu, dẫn đến suy giảm khả năng lao động, không có nguồn thu nhập ổn định. Bản thân cháu Tuấn lại bị bệnh phình đại tràng, thường xuyên phải đi tái khám ở bệnh viện. Chị gái cũng bị bệnh suy giảm tiểu cầu dẫn đến máu loãng, thường xuyên choáng ngất.

Có thể khẳng định, với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi... thời gian qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực làm tốt nhiệm vụ của mình và đem đến nhiều cơ hội tiếp tục đến trường cho các em nhỏ. Theo số liệu thống kê của Tỉnh đoàn, 6 tháng đầu năm 2026, gắn với thực hiện hiệu quả mô hình “Em nuôi của Đoàn”, hoạt động “Tiếp sức đến trường”, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức trao quà, học bổng cho hàng chục nghìn lượt học sinh nghèo vượt khó. Trong đó, riêng cấp tỉnh đã trao 1.200 suất học bổng; các cơ sở đoàn trao tặng hơn 17.000 suất quà cho thiếu nhi với hơn 5 tỷ đồng góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh nhấn mạnh: “Sự sẻ chia, đồng hành của xã hội, sự chung tay, góp sức của các cấp bộ đoàn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã yên tâm, tự tin và vững vàng hơn trên hành trình viết tiếp ước mơ đến trường”.

Thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục huy động sự ủng hộ, vào cuộc của các đơn vị, các cơ quan, doanh nghiệp; sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền để cùng chung tay “gieo yêu thương, nâng bước những ước mơ xanh”. Đồng thời thực hiện sứ mệnh chính trị, nhân văn của Đảng, Nhà nước “không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học”, “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” - Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh khẳng định.

Bài và ảnh: Lê Phượng