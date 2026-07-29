Sẵn sàng “4 tại chỗ” ở những ngầm tràn xuống cấp

Trên địa bàn 6 xã thuộc khu vực huyện Lang Chánh cũ hiện có nhiều ngầm tràn qua sông, suối. Tuy nhiên, phần lớn các công trình được đầu tư từ nhiều năm trước, đến nay đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chia cắt giao thông khi mưa lớn.

Tràn Tá Luông, bản Năng Cát, xã Linh Sơn đã xuống cấp.

Riêng trên tuyến đường tỉnh 530D đoạn qua xã Giao An có 5 ngầm tràn bắc qua các sông, suối với thiết kế cũ, xuống cấp, đến nay không còn đảm bảo công năng tiêu thoát lũ. Trong đó, ngầm tràn sông Sạo và ngầm tràn khe Nước Lạnh là những điểm thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn.

Ngầm tràn sông Sạo là tuyến kết nối các thôn Húng, thôn Chiềng Poọng và thôn Nghịu Tượt với trung tâm xã. Sau nhiều năm khai thác, mặt tràn đã xuống cấp, mỗi mùa mưa bão nước dâng cao khiến giao thông bị chia cắt.

Cách đó không xa, tràn khe Nước Lạnh là điểm kết nối giữa thôn Chiềng Nang với Chiềng Pọng trên đường tỉnh 530D cũng thường xuyên ngập sâu khi có mưa lớn.

Bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Giao An cho biết, với địa hình bị chia cắt bởi nhiều sông, suối và đồi dốc, địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Các khu vực như thôn Khụ, Chiềng Pọng, Bắc Nặm luôn nằm trong nhóm có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Bên cạnh đó, các ngầm tràn qua sông, suối chủ yếu nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch như đường tỉnh 530D. Hầu hết các công trình đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ chia cắt giao thông trong mùa mưa bão.

Trước thực tế đó, xã Giao An đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Địa phương kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai gồm 102 thành viên; đồng thời sẵn sàng huy động hơn 2.000 người từ lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, y tế, đoàn viên thanh niên, các đoàn thể và người dân tham gia ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Không chỉ Giao An, nhiều ngầm tràn trên địa bàn các xã như Văn Phú, Yên Thắng, Yên Khương, Linh Sơn cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Riêng bản Năng Cát, xã Linh Sơn hiện có 4 ngầm tràn gồm: Pá Luông, Cánh Lóng và Hang Na, Héo đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư.

Trong đó, ngầm tràn Pá Luông là tuyến giao thông duy nhất kết nối khoảng 30 hộ dân với trung tâm bản. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng qua mặt tràn khiến khu vực này bị chia cắt hoàn toàn.

Hiện trạng tràn Hang Na, bản Năng Cát.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều hạng mục của các ngầm tràn đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Mặt tràn xuất hiện các vết nứt, vỡ, dòng chảy khoét sâu tạo thành những hàm ếch dưới thân công trình. Hệ thống cống tiêu thoát nhỏ, không còn đáp ứng lưu lượng nước vào mùa mưa, khiến nhiều vị trí thường xuyên ngập sâu.

Ông Vi Văn Đạt, Trưởng bản Năng Cát cho biết, nhiều năm nay, cứ bước vào mùa mưa bão, bản, xã đều phải bố trí lực lượng thường xuyên túc trực tại các ngầm tràn để cảnh giới, ngăn người và phương tiện qua lại khi nước dâng cao.

Chính quyền địa phương cũng duy trì chế độ trực 24/24 giờ theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo ông Hà Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, các ngầm tràn xuống cấp là một trong những nguy cơ lớn đối với công tác phòng, chống thiên tai của địa phương. Bên cạnh việc xây dựng các phương án ứng phó và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, xã cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm bố trí nguồn lực để xây dựng, nâng cấp các ngầm tràn và công trình phòng, chống thiên tai đã xuống cấp. Đồng thời hỗ trợ thêm trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn mùa mưa lũ.

Đình Giang