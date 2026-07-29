Nâng cao kiến thức pháp luật cho già làng, trưởng bản, người có uy tín ở khu vực biên giới

Những năm qua, việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín sinh sống tại các xã khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài nhằm củng cố nền tảng đoàn kết Nhân dân, giữ vững ổn định an ninh, chính trị khu vực biên giới.

Ông Lò Quốc Chừng (bên trái), NCUT thôn Mường Lát, xã Mường Lát nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Thanh Hóa hiện có 1.521 già làng, trưởng bản, người có uy tín (NCUT) đang ngày đêm tham gia tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn. Với sự am hiểu phong tục, tập quán và được cộng đồng tín nhiệm, đội ngũ này là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền; đồng thời là “nhịp cầu” gắn kết các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với đời sống đồng bào. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đội ngũ NCUT cần tiếp tục được bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, trong thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức cho già làng, trưởng bản, NCUT; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Là NCUT tại xã vùng cao biên giới Mường Lát tham dự hội nghị bồi dưỡng kiến thức, ông Lò Quốc Chừng, thôn Mường Lát, cho biết: “Xã Mường Lát có 11 NCUT, thời gian qua, tôi và NCUT của xã thường xuyên tham gia các buổi tập huấn do các cơ quan, ban, ngành mở. Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền tải nhiều chuyên đề thiết thực, dễ hiểu, liên quan trực tiếp đến cuộc sống và công việc hằng ngày, với những nội dung như: Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước... Với những kiến thức đã tiếp thu tại các hội nghị, trở về địa phương NCUT như chúng tôi áp dụng vào thực tiễn trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS hiểu rõ về các chủ trương, chính sách; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân”.

Ông Cầm Bá Tường, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, đánh giá: Đội ngũ già làng, trưởng bản, NCUT luôn là lực lượng quần chúng nòng cốt, đặc biệt giúp các cơ quan trong hệ thống chính trị tổ chức thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, qua “kênh” NCUT để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân. Chính nhờ những đóng góp âm thầm ấy mà pháp luật đã thực sự đi vào đời sống. Đó là nền tảng quan trọng để củng cố trật tự xã hội, phát huy tinh thần “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, xây dựng cuộc sống bình yên nơi biên giới.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng bản, NCUT trong việc củng cố khối đại đoàn kết và giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các hội nghị bồi dưỡng, trang bị kiến thức pháp luật cho lực lượng này. Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức được 2 hội nghị phổ biến kiến thức cho 182 NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, với nội dung thiết thực như: kiến thức về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền Luật An ninh mạng; nhận diện phương thức, thủ đoạn và cách phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng... Đồng thời cung cấp thông tin thời sự về các vấn đề an ninh - quốc phòng, tôn giáo, chủ quyền biên giới, tình hình an ninh trật tự ở vùng đồng bào DTTS, cùng những điểm mới trong phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thông qua những buổi tập huấn, đội ngũ già làng, trưởng bản, NCUT không chỉ nắm vững quy định pháp luật, mà còn hiểu rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng địa bàn miền núi để hoạt động, từ đó nâng cao cảnh giác, kịp thời phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng trong xử lý tình huống. Khi đội ngũ già làng, trưởng bản, NCUT được trang bị đầy đủ kiến thức và phương pháp, họ trở thành lực lượng tuyên truyền hiệu quả nhất, là “tai mắt” và “cánh tay nối dài” của hệ thống chính trị cơ sở. Cũng nhờ họ, tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức gìn giữ đường biên mốc giới, phòng chống tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép... được lan tỏa sâu rộng tới từng hộ dân.

Việc nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ già làng, trưởng bản, NCUT vì thế không chỉ đơn thuần là hoạt động tuyên truyền, mà còn là giải pháp chiến lược nhằm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Bài và ảnh: Tiến Đạt