Từ dòng suối lạnh dựng xây thương hiệu cá tầm OCOP

Giữa đại ngàn Sơn Điện, nơi những dòng suối trong veo len lỏi dưới tán rừng già mang theo làn nước lạnh từ đầu nguồn chưa bao giờ vơi cạn, có một câu chuyện khởi nghiệp được viết nên bằng sự dấn thân, bền bỉ và niềm tin vào lợi thế của quê hương.

Video: Từ dòng suối lạnh dựng xây thương hiệu cá tầm OCOP.

Ít ai nghĩ rằng, hành trình đưa cá tầm - loài thủy sản vốn được xem là “khó tính” trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của vùng cao xứ Thanh lại bắt đầu từ quyết định rời phố về bản của vợ chồng anh Phạm Ngọc Thanh và chị Lương Thị Lực.

Năm 2019, sau thời gian gắn bó với nghề sản xuất chân hương từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, hai vợ chồng vẫn luôn trăn trở tìm một hướng đi có thể khai thác hiệu quả hơn những lợi thế mà thiên nhiên Sơn Điện ban tặng. Trong một lần men theo suối Sủa, anh Thanh nhận ra dòng nước trong vắt, mát lạnh quanh năm cùng điều kiện khí hậu đặc trưng nơi đây rất phù hợp để nuôi cá tầm - loài thủy sản có giá trị kinh tế cao nhưng nổi tiếng “khó tính”.

Ý tưởng ấy khi đó được nhiều người xem là quá mạo hiểm. Bởi ở Sơn Điện chưa từng có tiền lệ nuôi cá tầm, trong khi đây là loài cá đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ và chất lượng nguồn nước. Chỉ một biến động nhỏ cũng có thể khiến cả đàn cá chết trắng.

Thế nhưng, thay vì chùn bước, đôi vợ chồng trẻ quyết định đánh cược bằng niềm tin vào thiên nhiên và sự kiên trì của chính mình. Họ mở đường vào khu sản xuất, kéo điện, xây dựng hệ thống dẫn nước tự chảy từ đầu nguồn, đào ao, dựng bể nuôi, lắp đặt hệ thống lọc tuần hoàn rồi đưa về 1.000 con cá giống đầu tiên.

Những ngày đầu lập nghiệp là chuỗi ngày gần như ăn ngủ cùng trang trại. Mỗi biến động của thời tiết, mỗi đợt mưa lớn hay nắng nóng đều khiến cả gia đình thức trắng để theo dõi nguồn nước, điều chỉnh nhiệt độ và lượng oxy trong các bể nuôi. Với họ, chăm cá tầm đòi hỏi sự tỉ mỉ và gần như không được phép sai sót.

Anh Phạm Ngọc Thanh chia sẻ: “Nuôi cá tầm giống như chăm trẻ nhỏ. Chỉ cần lơ là một chút là thiệt hại rất lớn. Nhưng chính điều đó buộc mình phải không ngừng học hỏi, ứng dụng kỹ thuật mới để kiểm soát môi trường nước và phát triển nghề nuôi một cách bền vững. Chúng tôi tin rằng lợi thế lớn nhất của Sơn Điện chính là nguồn nước lạnh tự nhiên và phải biết khai thác đúng cách.”

Sự kiên trì ấy đã được đền đáp sau gần một năm, khi lứa cá đầu tiên cho thu hoạch hơn 2 tấn cá thương phẩm. Thành công không chỉ mang lại nguồn thu mà còn khẳng định một điều tưởng như khó tin: những dòng suối lạnh giữa đại ngàn Sơn Điện hoàn toàn có thể trở thành nền tảng để phát triển nghề nuôi cá nước lạnh.

Từ bước khởi đầu ấy, mô hình liên tục được mở rộng. Hệ thống bể nuôi được đầu tư bài bản theo công nghệ tuần hoàn, tận dụng dòng chảy tự nhiên để duy trì môi trường ổn định cho cá.

Quy trình sản xuất ngày càng hoàn thiện, giúp HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thủy sản Thanh Lực cung cấp hơn 10 tấn cá tầm thương phẩm mỗi năm, đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, lợi nhuận từ 400 - 600 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Không dừng lại ở việc sản xuất, vợ chồng anh Thanh còn chú trọng xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa quy trình nuôi, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Những nỗ lực ấy đã giúp cá tầm Thanh Lực được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Từ những bể nuôi nép mình bên dòng suối, cá tầm Thanh Lực hôm nay đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và được đưa lên các sàn thương mại điện tử, từng bước khẳng định vị thế của một đặc sản vùng cao xứ Thanh.

Không chỉ dừng lại ở việc nuôi trồng, cá tầm Thanh Lực được sơ chế kỹ lưỡng ngay tại trang trại để đảm bảo giữ trọn vị tươi ngon thuần khiết của dòng suối lạnh Sơn Điện.

Những khúc cá tầm săn chắc, tươi rói được xếp gọn gàng vào khay – bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao giá trị và tính chuyên nghiệp cho sản phẩm OCOP 3 sao.

Đưa công nghệ hút chân không và đóng gói hiện đại vào quy trình bảo quản giúp sản phẩm cá tầm Thanh Lực tự tin vươn xa hơn.

Đánh giá về mô hình, ông Lương Văn Hiếu (người ở giữa), Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Điện, cho biết: “Đây là mô hình tiên phong trong nuôi cá tầm trên địa bàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao và phát huy tốt lợi thế nguồn nước tự nhiên của địa phương. Thành công của HTX không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp vùng cao. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có để nâng cao thu nhập cho người dân.”

Giữa đại ngàn phía tây xứ Thanh, hành trình khởi nghiệp của vợ chồng anh Phạm Ngọc Thanh và chị Lương Thị Lực là minh chứng sinh động rằng, khi biết nhìn thấy giá trị trong chính những điều tưởng như bình dị nhất, những dòng suối lạnh cũng có thể trở thành khởi nguồn của một thương hiệu OCOP. Từ lợi thế bản địa, bằng tư duy đổi mới và sự bền bỉ, đôi vợ chồng trẻ đã không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho vùng cao Sơn Điện.

Hoàng Đông