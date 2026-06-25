Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với ban thường vụ đảng ủy 9 xã, phường

Sau khi có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ với lộ trình cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 25/6, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát số 770 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 9 xã, phường: Pù Nhi, Thanh Quân, Thành Vinh, Tân Ninh, Hoằng Châu, Đào Duy Từ, Nga An, Hà Long, Đông Sơn.

Theo dự thảo báo cáo, qua giám sát cho thấy, công tác quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức và hiệu quả, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nắm rõ nội dung cơ bản của các nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các phường, xã đã cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết của Đảng bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ mục tiêu trước mắt, mục tiêu lâu dài với lộ trình thực hiện rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, UBND xã, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện.

Đại diện lãnh đạo phường Đông Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình thực hiện, vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm từng bước được triển khai bảo đảm tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Pù Nhi phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp vẫn còn một số hạn chế đó là: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự sâu sắc; năng lực tham mưu, cụ thể hóa nghị quyết của một số cán bộ còn hạn chế; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở một số đơn vị có nội dung còn dàn trải; một số giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh còn chung chung.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác phối hợp của 9 xã, phường trong thực hiện các nội dung giám sát; đồng thời đề nghị các thành viên trong đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của ban thường vụ đảng ủy các xã, phường để hoàn thiện báo cáo và dự thảo thông báo kết luận trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, mỗi xã, phường phải cụ thể hóa và triển khai đồng bộ, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp, sớm đưa nghị quyết của cấp mình và nghị quyết của cấp trên đi vào cuộc sống.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện, các xã, phường cần nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới trong thực tiễn; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ và kiến nghị các cấp, các ngành có giải pháp tháo gỡ.

Đặc biệt, sau khi có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương cần xây dựng kế hoạch thực hiện với lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Tố Phương