Thống nhất nhận thức, quy trình điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 trên phạm vi toàn quốc

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra CSHCSN năm 2026 tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Sáng 25/3, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp (CSHCSN) năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều tra CSHCSN Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra CSHCSN năm 2026 tỉnh Thanh Hóa; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo điều tra CSHCSN năm 2026 tỉnh Thanh Hóa; giám sát viên, quản trị viên cấp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Điều tra CSHCSN năm 2026 là cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về số lượng cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng và trình độ của lực lượng lao động đang làm việc cũng như kết quả thu, chi của các cơ sở này.

Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước, rà soát bổ sung chính sách, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời bổ sung dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu kinh tế của quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Thời gian thu thập thông tin được thực hiện từ ngày 1/4/2026 đến 15/5/2026, số liệu sơ bộ công bố vào tháng 6/2026 và kết quả chính thức công bố vào tháng 12/2026.

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã tập huấn phương án điều tra CSHCSN năm 2026; hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, kê khai phiếu điều tra; hướng dẫn quản lý, sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều tra CSHCSN năm 2026.

Để cuộc điều tra diễn ra thành công trên phạm vi cả nước, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc và cách xử lý đối với các tình huống phát sinh trong quá trình thu thập thông tin điều tra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều tra CSHCSN Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Tiến độ triển khai cuộc điều tra rất khẩn trương, vì vậy các bộ, ngành, địa phương và toàn thể lực lượng tham gia điều tra phải bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng các mốc thời gian đã đề ra.

Để thống nhất nhận thức, quy trình, cách làm trên phạm vi toàn quốc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều tra CSHCSN Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi đầy đủ nội dung tập huấn, chủ động nghiên cứu, trao đổi các vấn đề còn chưa nắm rõ.

Sau hội nghị tập huấn, cần sớm tổ chức quán triệt, triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bảo đảm người trực tiếp thực hiện điều tra hiểu đúng, làm đúng, làm đủ, tránh tình trạng mỗi nơi một cách hiểu, một cách làm.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ danh sách đơn vị điều tra; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là các vướng mắc liên quan đến phần mềm, quy trình duyệt số liệu, mã ngành, mã sản phẩm và các chỉ tiêu chuyên đề. Hạn chế tối đa sai sót trong kê khai, tổng hợp, phê duyệt và làm sạch số liệu, bảo đảm cuộc điều tra CSHCSN năm 2026 đạt kết quả cao nhất.

Tố Phương